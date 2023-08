One Piece: Das sind die größten Schwächen von Ruffys Gear 5-Transformation

Monkey D. Ruffy schwingt sich in One Piece mit Gear 5 zu neuen Höhen auf, aber die haben auch Falltiefe.

One Piece nähert sich langsam aber sicher seinem Ende und Protagonist Monkey D. Ruffy dem Gipfel seiner Kräfte. Dabei spielt natürlich Gear 5 eine wichtige Rolle: Mit dieser bisher stärksten Transformation stellt der Held alles bisherige in den Schatten und erlangt schier unendliche Macht. Aber die bleibt natürlich nicht ohne Schwächen und so gibt es immer noch einige Dinge, die Ruffy gefährlich werden können.

One Piece: Monkey D. Ruffys Gear 5 hat nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen

Was ist Gear 5? Die neueste Transformationsstufe von Ruffy. Er hat sie im Kampf gegen Kaido erlangt, nachdem er eigentlich schon (fast) gestorben war. Sein Herz schlägt dank Gear 5 in einem anderen Rhythmus und die einzige Grenze seiner Fähigkeiten stellt Ruffys Fantasie dar.

Das kann Gear 5: Gear 5 dürfte Ruffys letzte und ultimative Form sein. Sie gibt ihm die Möglichkeit, Dinge entstehen zu lassen, in der Luft zu laufen und sogar seine Kräfte auf andere Personen zu übertragen. Der One Piece-Held kann wortwörtlich das Unmögliche möglich machen und ist beinahe unaufhaltbar.

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Das kann Ruffy trotz Gear 5 noch gefährlich werden:

Blackbeard: Die größte Gefahr für Monkey D. Ruffy ist und bleibt Blackbeard – auch mit Gear 5, vielleicht sogar noch mehr. Dass die beiden aufeinander treffen, scheint unausweichlich. Blackbeard besitzt dank seiner Yami Yami no Mi-Teufelsfrucht die Fähigkeit, alles in sich aufzusaugen wie ein schwarzes Loch. Das gilt auch für Monkey D. Rufys Teufelsfrucht-Kraft und dementsprechend auch für seine Gear 5-Power.

Blackbeard, die 2.: Sollte Blackbeard irgendwann auch noch in der Lage sein, seine Logia-Teufelsfrucht zu erwecken, dürfte es für Ruffy noch finsterer aussehen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Blackbeard könnte seine Dunkelheit dann gewissermaßen ausstrahlen und müsste Ruffy nicht einmal mehr nahe kommen, um ihn seiner Kräfte zu berauben (via: GameRant).

Teufelsfrucht-Schwächen: Gear 5 schützt Ruffy nicht automatisch vor den normalen Gefahren, denen Teufelsfrucht-Nutzer*innen ausgesetzt sind. Zum Beispiel verliert der One Piece-Held seine Kräfte, wenn er sich komplett unter Wasser befindet. Dann wäre da noch das Material Seestein, das ebenfalls Teufelsfrucht-Kräfte neutralisiert, genau wie die Blasen aus Vegapunks Bubblegun.

Eventuell auch noch Imu: Last, but not least dürfte Ruffy auch noch Imu gefährlich werden. Über das mysteriöse Wesen wissen wir bisher noch sehr wenig, aber da Imu als Herrscher*in auf dem Leeren Thron sitzt und allein über die Geschicke der Welt entscheidet, liegt es nahe, dass Ruffy es mit Imu zu tun bekommt – und dass Imu über spezielle Kräfte verfügt, die Gear 5 unschädlich machen könnten.

Haben wir eine besondere Schwäche von Gear 5 vergessen? Glaubt ihr, darauf folgt noch eine weitere Transformationsstufe?