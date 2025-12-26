One Piece auf Netflix: Dank Eiichiro Oda wissen wir jetzt, was die dritte Season alles beinhalten wird - es ist genau ein Arc

In der dritten Netflix-Staffel von One Piece dreht sich fast alles um eine Figur: Alabasta-Prinzessin Vivi Nefertari. (© Eiichiro Oda Toei Animation) In der dritten Netflix-Staffel von One Piece dreht sich fast alles um eine Figur: Alabasta-Prinzessin Vivi Nefertari. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Am 10. März 2026 wartet die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece auf uns. Die neuen Folgen werden uns durch insgesamt fünf Arcs der Mangavorlage führen und in Drum Island aufhören, wie bereits zuvor erklärt wurde. Im Rahmen des "Jump Festa"-Events hat Schöpfer Eiichiro Oda nun auch fallen lassen, wo die dritte One Piece-Staffel aufhören wird.

Ein einziger, großer Arc für die dritte Season

Dass die Dreharbeiten zu One Piece Season 3 begonnen haben, ist bereits bekannt - Oda bestätigt das auch nochmal in seiner Nachricht an die Fans der Serie, die über seinen offiziellen X-Kanal verbreitet wurde. In einem Nebensatz lässt der Mangazeichner indes die geplante Handlung fallen, denn "Staffel 3 wird die Alabasta-Saga zu Ende bringen".

Video starten 1:28 One Piece: So sieht Chopper in Staffel 2 der Netflix-Serie aus

Während Staffel 2 der One Piece-Serie den Loguetown-Arc sowie vier Arcs (von Reverse Mountain bis Drum Island) der Alabasta-Saga umfasst, sind die nachfolgenden Episoden damit ausschließlich für den eigentlichen Alabasta-Arc vorgesehen.

In Anbetracht der jeweiligen Längen im Manga ergibt das auch Sinn: Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island liefen in der Vorlage für 54 Kapitel, während der Höhepunkt der Saga allein 63 Kapitel veranschlagte. Kein Wunder also, dass sich die Netflix-Serie ausreichend Zeit für diesen Teil nimmt.

Zuvor freut sich Oda aber wie auch alle anderen One Piece-Fans auf den Start der zweiten Staffel der Live-Action-Umsetzung. Einen Charakter hat er besonders im Blick: Tony Tony Chopper, der zum Start des Drum Island-Arcs debütieren wird.

Anscheinend hat die Netflix-Crew hierbei ganze Arbeit geleistet, denn bei jeder gezeigten Szene mit dem künftigen Schiffsarzt der Strohhutbande konnte Oda nicht anders, als "so süß" zu rufen - und ist sich der Sache so sicher, dass ihr in seinen Augen dasselbe sagen werdet.

