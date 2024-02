Crocodile-Cosplay zeigt schonmal, wie der Bösewicht in One Piece Season 2 auf Netflix aussehen könnte

So sieht Sir Crocodile im Anime aus.

In 2024 könnte die 2. Staffel der Netflix-Serie zu One Piece endlich starten. Darin setzen Ruffy und seine Crew, die von echten Schauspieler*innen verkörpert werden, die Segel Richtung Grand Line. Die Abenteuer werden in Logue Town starten und vermutlich in Alabasta enden.

Wir wissen bislang noch nicht, wie die neuen Charaktere aussehen werden. Doch ein Cosplayer hat sich als Sir Crocodile verkleidet und zeigt damit, wie der Bösewicht in der Live-Action-Adaption aussehen könnte.

One Piece: So könnte Sir Crocodile aussehen

Wie sieht er aus? Im reddit-Forum teilt User Scheal einige Bilder von sich als Sir Crocodile. Er trägt eine feine Hose mit passendem Hemd, einen Mantel mit Pelzkragen, einen goldenen Haken, der seine Hand ersetzt. An der anderen Hand befinden sich zahlreiche Ringe.

Sogar an kleine Details wie das grüne Halstuch hat der Cosplayer gedacht. Auch die Narbe im Gesicht von Sir Crocodile und seine Zigarre, mit der wir ihn oft sehen, sind im Cosplay enthalten. Das Outfit trägt Sir Crocodile in dieser Form während der Schlacht bei Marineford:

Das Cosplay bekommt viel Lob ab. Die User finden, dass es eindrucksvoll und akkurat sei. Einer schreibt sogar, dass der Cosplayer sofort für die Live-Action-Serie von One Piece eingestellt werden sollte. Scheal reagiert allerdings damit, dass er nicht schauspielern kann.

Eine weitere Rolle, in der sich die Community den Cosplayer gut vorstellen könnte, wäre Loki. Scheal entgegnet, dass er ihn vielleicht tatsächlich eines Tages mal cosplayen würde.

Doch User Life_Ad_2737 hat einen Fehler im Cosplay entdeckt: Der Cosplayer trägt noch sein Bändchen von der Messe am Arm. Es blitzt in einem strahlenden Grün hervor und ist deshalb kaum zu übersehen.

Scheal gibt zu, dass er vergessen habe, das Bändchen abzunehmen. Doch auch abseits davon findet Life_Ad_2737, dass es das beste und akkurateste Cosplay sein könne, was er je gesehen habe.

Wer ist Sir Crocodile eigentlich? Sir Crocodile taucht als Antagonist im Alabasta-Arc auf. Er ist einer der Sieben Samurai der Weltmeere und hat von der Sand-Frucht gegessen. Mit ihrer Hilfe kann er Sand kontrollieren und seinen Körper zu Sand verwandeln. Praktisch, wenn man in einer Wüstenregion lebt.

Er war der erste große Gegner, auf den Ruffy traf. Um Sir Crocodile zu besiegen, lässt sich Ruffy einen besonderen Trick einfallen. So kann er Sir Crocodile auch treffen, wenn er sich gerade in Sand aufzulösen versucht.

Wie findet ihr das Cosplay von Sir Crocodile?