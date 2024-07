One Piece Staffel 2: Fans glauben gerade, dass diese Schauspielerin die Rolle von Nico Robin oder Vivi spielen könnte - das sind die Gründe

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece laufen schon und es könnte Neuigkeiten zum Cast geben.

Die Netflix-Verfilmung von One Piece war ein derart großer Erfolg, dass Staffel 2 quasi direkt im Anschluss an die Veröffentlichung angekündigt wurde. Mittlerweile scheinen die Dreharbeiten bereits in vollem Gang sein und nach und nach werden auch die ersten Neuzugänge zum Cast bekannt gegeben.

Jetzt haben Fans einige neue Hinweise darauf entdeckt, dass eine ganz bestimmte Schauspielerin dazustoßen könnte: Charithra Chandran. Gleichzeitig wird natürlich darüber debattiert, ob sie eher Nico Robin oder Vivi spielt, falls die Gerüchte stimmen.

One Piece: Staffel 2 könnte seine Nico Robin- oder Vivi-Schauspielerin gefunden haben

Darum geht's: Die zweite Staffel One Piece befindet sich in Arbeit und wird erneut in und um Kapstadt sowie im kaspischen Meer gedreht. Wir haben auch schon einige Cast-Neuzugänge verraten bekommen, wie zum Beispiel, welche Schauspieler*innen die Baroque Works-Agenten in der Netflix-Serie verkörpern. Es gibt auch schon ein erstes Video zum Beginn der Dreharbeiten von Staffel zwei:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Spielt Bridgerton-Star Charithra Chandran auch mit?

Es sieht zumindest danach aus: Es gibt zwar noch keine handfeste Bekanntgabe oder irgendetwas in dieser Richtung, aber die Hinweise verdichten sich. Die Schauspielerin wurde nämlich wohl erst kürzlich in Kapstadt gesehen, und zwar gemeinsam mit dem Monkey D. Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy.

Außerdem soll Charithra Chandran in einer Story auch eine regionale Schokoladenmarke im Hintergrund herumliegen gehabt haben. Zur Erinnerung: In Kapstadt wird gerade die zweite Staffel One Piece gedreht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wen könnte die Schauspielerin verkörpern – Nico Robin oder Vivi?

Hier wird es etwas komplizierter: Vor einer Weile gab es Leaks rund um den Casting-Aufruf für Staffel 2 (via: What's On Netflix), und darin wurden sowohl Schauspieler*innen für Nico Robin als auch Vivi gesucht.

Obwohl Nico Robin laut Eiichiro Oda wohl eigentlich eher aus Russland stammen würde, wenn One Piece in der echten Welt spielen würde (via: ScreenRant), wurde für sie eine Schauspielerin mit spanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln gesucht. Dementsprechend glauben viele Fans nicht, dass Nico Robin von Charithra Chandran gespielt wird, die Teile ihrer Kindheit in Indien verbracht hat.

laut Eiichiro Oda wohl eigentlich eher aus Russland stammen würde, wenn One Piece in der echten Welt spielen würde (via: ScreenRant), wurde für sie eine Schauspielerin mit spanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln gesucht. Dementsprechend glauben viele Fans nicht, dass Nico Robin von Charithra Chandran gespielt wird, die Teile ihrer Kindheit in Indien verbracht hat. Vivi wäre da schon eher eine passende Wahl. Auch wenn die Wüsteninsel Arabasta/Alabasta weitestgehend von Ägypten inspiriert worden zu sein scheint, nannte Eiichiro Oda Indien als hauptsächlichen Einfluss, der sich aber eigentlich nur in der Architektur widerspiegelt. Für die Rolle der Vivi in der Netflix-Serie wurde offenbar eine Person aus dem Mittleren Osten, Nordafrika oder Süd-Asien gesucht.

Wann kommt Staffel 2 von One Piece denn endlich? Das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Immerhin wissen wir jetzt, dass die Dreharbeiten losgegangen sind, aber bis die Postproduktion und der ganze Rest abgeschlossen sind, kann trotzdem noch gut und gerne ein Jahr ins Land gehen.

Ihr solltet also tendenziell erst irgendwann ab Mitte 2025 mit den neuen One Piece-Folgen auf Netflix rechnen.

Wie fändet ihr den Bridgerton-Star in der One Piece-Serie und in welcher Rolle würdet ihr Charithra Chandran am liebsten sehen?