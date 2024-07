One Piece Staffel 2 verliert Traum-Besetzung - Hollywood-Star spielt nun doch nicht bei der Netflix-Serie mit

Wer Dr. Kureha in der Live-Action-Adaption von One Piece spielt, wissen wir immer noch nicht.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der One Piece-Live-Action-Serie sind im vollen Gange. Allerdings gesellt sich eine Hollywood-Ikone nicht wie angedacht zu den Schauspieler*innen, die aktuell in Südafrika fleißig ihr Werk verrichten.

In einem Interview mit Deadline verrieten nämlich Marty Adelstein und Becky Clements von Tomorrow Studios, das für die Netflix-Umsetzung verantwortlich ist, dass Jamie Lee Curtis nicht die Ärztin Dr. Kureha spielen wird. Dabei waren beide Seiten Feuer und Flamme.

Curtis hat aber einfach zu viele Termine

Eigentlich war es eine klare Sache: Spätestens nachdem die Hollywood-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (u.a. Knives Out, Halloween, Freaky Friday) im September 2023 auf Instagram mehr als deutlich machte, dass sie als großer One Piece-Fan gerne Dr. Kureha spielen würde, kam für die Fans nur noch sie für die Rolle in Frage. Und nicht nur das: Auch Produzent Matt Owens war von der Idee begeistert und wollte sie an Bord holen.

Doch obwohl sich alle Seiten damit quasi einig waren, wird es nicht dazu kommen. Schuld sind die Terminpläne, wie Clements im Interview jetzt verriet:

Sie liebt die Show. Sie hat aber zu viele Filme und TV-Serien, die in Produktion gehen, weshalb es nicht zu unseren Produktionsterminen passt. Sie wollte es definitiv machen, aber sie hat schon bestehende Verträge. Es wurde einfach kompliziert. Clements via Deadline

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Wer spielt stattdessen Dr. Kureha?

Dass diese Traum-Besetzung am Ende nur an den Terminkalendern scheitert, ist umso ärgerlicher. Auf Dr. Kureha müssen wir in der zweiten Staffel aber natürlich trotzdem nicht verzichten. Auch wenn Jamie Lee Curtis nicht in die Rolle schlüpfen wird, wurde eine "erstaunliche Person" dafür gefunden. Wen Clements und Adelstein damit meinen, wollten sie aber noch nicht verraten.

Genaueres werden wir spätestens 2025 erfahren, wenn Staffel 2 der One Piece-Serie auf Netflix weitergehen soll. Wir gehen aber stark davon aus, dass wir vorher schon erfahren werden, wer statt Jamie Lee Curtis die Ehre haben wird, die Ärztin und Mentorin von Chopper zu spielen.

Was glaubt ihr, wer wird nun letztendlich Dr. Kureha verkörpern? Und wie traurig seid ihr, dass es nicht Jamie Lee Curtis sein wird?