One Piece: Diese Teufelsfrüchte haben laut Fans das größte Potenzial, kamen aber viel zu selten vor

One Piece wäre ohne Teufelsfrüchte nicht dasselbe, aber welche wurden bisher vernachlässigt?

In One Piece dreht sich fast alles um die Fähigkeiten der Teufelsfrüchte. Sie verleihen Monkey D. Ruffy beispielsweise die Kraft, seinen Körper wie Gummi zu bewegen und zu verformen. Aber es gibt noch viel mehr Früchte und einige, die bisher viel zu wenig gezeigt wurden, aber großes Potenzial hätten. Welche das sind, darüber wird in der Community heftig debattiert.

Das Wichtigste in Kürze: In One Piece gibt es viele Teufelsfrüchte mit großem Potenzial, die jedoch oft zu wenig genutzt werden.

Ein Reddit-Beitrag diskutiert über vernachlässigte Früchte, wie z.B. die Rost-Frucht, die das Potenzial hat, Schwerter und Schusswaffen obsolet zu machen.

Auch die Hana Hana no Mi, die Bomb-Bomb-Frucht, die Buggy's Chop-Chop-Frucht, Bellamys Spiral-Frucht und Brunos Klapptür-Frucht werden als unterrepräsentiert empfunden.

Einige Fans vermuten, dass diese Früchte zu mächtig wären und deshalb nicht so oft gezeigt werden.

One Piece-Fans diskutieren, welche Teufelsfrüchte mit großem Potenzial bisher sträflich vernachlässigt wurden

Darum geht's: Die Teufelsfrüchte. Einmal gegessen, können sie aus Tieren Menschen machen oder Menschen unglaubliche Spezial-Kräfte verleihen. Die Welt von One Piece steckt dadurch voller komplett absurder Möglichkeiten, die aber oft nicht so richtig ausgeschöpft wurden, wie sich Fans das wünschen.

Die Debatte ist natürlich keine neue, kommt aber immer wieder hoch und wir wollen natürlich auch eure Meinung dazu hören. Stein des Anstoßes ist dieser Reddit-Beitrag, in dem ein One Piece-Fan fragt, welche Teufelsfrüchte bisher zu kurz kommen. Manche Teufelsfrüchte hatten einfach zu wenig Screentime oder wurden nicht so genutzt, wie es möglich gewesen wäre.

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Mit der Rost-Frucht wird auch direkt ein erstes Beispiel genannt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit der Teufelsfrucht-Fähigkeit, Metall verrosten lassen, würden sämtliche Schwerter und Schusswaffen obsolet gemacht. Aber diese Fähigkeit von Marine-Kapitän Shuu wurde nur ein einziges Mal eingesetzt, obwohl sie der absolute Albtraum von Lorenor Zorro sein dürfte.

In den Kommentaren wird dann auch fleißig diskutiert, ob sich diese Fähigkeit zum Beispiel auch dafür einsetzen lassen könnte, ganze Schiffe zu versenken. Ebenfalls unklar bleibt, was sich damit anrichten ließe, wenn die volle Kraft der Frucht erweckt würde und ob dann noch Berührungen zum Verrosten benötigt wurden.

Aber da gibt's natürlich noch mehr:

Hana Hana no Mi: Die Teufelsfrucht, die Nico Robin gegessen hat, wird laut vielen Fans sträflich vernachlässigt. Zumindest birgt sie schier unendliches Potenzial, das größtenteils ungenutzt bleibt. Was aber auch mit der Charakter-Entwicklung der Figur zu tun haben könnte.

Die Teufelsfrucht, die Nico Robin gegessen hat, wird laut vielen Fans sträflich vernachlässigt. Zumindest birgt sie schier unendliches Potenzial, das größtenteils ungenutzt bleibt. Was aber auch mit der Charakter-Entwicklung der Figur zu tun haben könnte. Bomb-Bomb-Frucht: Der Name ist Programm und könnte es in der Welt von One Piece natürlich noch sehr viel mehr krachen lassen.

Der Name ist Programm und könnte es in der Welt von One Piece natürlich noch sehr viel mehr krachen lassen. Buggys Chop-Chop-Frucht: Rein theoretisch könnte Buggy mit seiner Teufelsfrucht-Kraft ebenfalls ordentlich aufräumen. Das Aufteilen des Körpers macht ihn quasi unbesiegbar, wenn er mit Schwertern angegriffen wird, aber es ließe sich auch anderweitig noch viel besser einsetzen.

Rein theoretisch könnte Buggy mit seiner Teufelsfrucht-Kraft ebenfalls ordentlich aufräumen. Das Aufteilen des Körpers macht ihn quasi unbesiegbar, wenn er mit Schwertern angegriffen wird, aber es ließe sich auch anderweitig noch viel besser einsetzen. Bellamys Spiral-Frucht: Die Bane Bane no Mi funktioniert wie eine Sprungfeder und lässt es sogar zu, Energie zu speichern und zu kombinieren. So könnten womöglich auch Attacken auf Feinde zurück gelenkt werden.

Die Bane Bane no Mi funktioniert wie eine Sprungfeder und lässt es sogar zu, Energie zu speichern und zu kombinieren. So könnten womöglich auch Attacken auf Feinde zurück gelenkt werden. Brunos Klapptür-Frucht: Durch die Fähigkeit, überall Türen entstehen zu lassen und sich so an andere Orte zu teleportieren, eröffnen sich ebenfalls praktisch unendliche Möglichkeiten.

Sind sie zu stark? Einige Fans vermuten, dass die vielen coolen Teufelsfrüchte nicht so sehr zum Tragen kommen, weil sie grundsätzlich viel zu mächtig sein könnten. Dementsprechend würden sie lieber unter den Tisch fallen gelassen, so dass wir uns nicht damit auseinandersetzen können beziehungsweise müssen.

Hat nicht jede Frucht unendlich Potenzial? Daran scheiden sich natürlich ebenfalls die Geister. Einerseits steht den Kräften der Teufelsfrüchte auch immer das Haki gegenüber. Andererseits gibt es auch Früchte, die wie Choppers Frucht auf viele Menschen überhaupt keinen Effekt haben. Zusätzlich kommt es auch immer darauf an, welches Potenzial die Teufelsfrucht-Konsument*innen von Haus aus besitzen und was sie draus machen.

Wie denkt ihr darüber: Welche Teufelsfrucht findet ihr am spannendsten, welche wurde am meisten vernachlässigt und welche hätte das größte Potenzial?