One Piece: Neue Theorie will wissen, wofür das D. steht – und ihr habt es alle schon mal gehört

Ein Reddit-Nutzer will das Geheimnis um das D. im Namen vieler One Piece-Charaktere geknackt haben.

Seit mehr als 26 Jahren läuft der One-Piece-Manga jetzt schon und bescherte uns seitdem so einige Mysterien. Manche wurden in der Zwischenzeit gelüftet, einige beschäftigen uns noch immer.

Zu diesen ungelösten Rätseln zählt auch die Frage, wofür das „D.“ im Namen von Monkey D. Ruffy, Gol D. Roger & Co. steht. Sowohl die Mangavorlage als auch der fast 1100 Folgen fassende Anime halten sich dabei mit Hinweisen bedeckt, sodass Fantheorien hierzu eher einem lustigen Ratespiel gleichkommen.

Manchmal schafft es aber eine solche Theorie zum geheimnisvollen D., zum Nachdenken anzuregen. Eine davon kursiert seit einigen Wochen auf Reddit und findet seitdem immer mehr Anhänger – nicht zuletzt, weil sie als eine der wenigen Ideen tatsächlich Sinn ergibt und zum Erzählstil von One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda passen würde.

Spoilerwarnung: Wir gehen in Teilen auf Handlungsstränge in One Piece ein, die erst in diesem Jahr im Anime gezeigt wurden. Lest also auf eigene Gefahr weiter.

Einmal Trommelwirbel bitte … denn laut der Reddit-Theorie von User Djugie steht das D. im Namen von Ruffy und allen anderen Charakteren für „Drum“, also “Trommel”.

Monkey „Drum“ Luffy? Gol „Drum“ Roger? Trafalgar „Drum“ Law? Wie passt das denn zusammen?

Die „Trommeln der Befreiung“ sind wörtlich zu nehmen

Fangen wir bei der Verbindung zwischen Ruffy und Trommeln an – denn seit dem Gear-5-Reveal wird der Kapitän der Strohhut-Piraten auch als Reinkarnation von Joy Boy gesehen, der eine der zentralen Figuren des verlorenen Jahrhunderts war.

In Episode 1.070 spricht der umherwandernde Riesen-Elefant Zunesha in diesem Kontext auch von den „Trommeln der Befreiung“, die er in Ruffys Herzschlag hört. Passenderweise lief die Folge auch unter genau diesem Titel.

Spannend wird es, wenn wir recherchieren und im Netz nach einer „Monkey Drum“ (ohne Ruffy) suchen. Denn eine solche Trommel gibt es tatsächlich: In shintoistischen Zeremonien wird eine „den-den daiko“ eingesetzt, die eben als eine solche Monkey Drum bekannt ist.

Die Silhouette dieser den-den-daiko sieht zudem einigen Symbolen ähnlich, die in direkter Verbindung zum antiken Königreich stehen, wie im Reddit-Post weiter ausgeführt wird. Dabei handelt es sich gewissermaßen um den Erzfeind der derzeitigen Weltregierung, mit denen das Königreich sich zum verlorenen Jahrhundert im Krieg befand - und diesen verlor.

Generell scheinen Trommeln eine übergeordnete Rolle im One Piece-Universum zu spielen. Denn auch der offizielle Text zum Piratenlied „Bink’s Sake“, dem eine direkte Verbindung zum Ende von One Piece nachgesagt wird, bezieht sich direkt auf eine solche „Drum“.

Gehen wir über zu Gol D. Roger – der zumindest zu den Anfangszeiten von One Piece gar nicht so hieß. In den ersten Arcs wurde der Piratenkönig nämlich noch unter dem Namen Gold Roger geführt.

Setzen wir hier erneut das Wort „Drum“ ein, erhalten wir „Goldrum“ – oder goldenen Rum, den Piraten äußerst gerne getrunken haben sollen; eine bestimmte Spirituosenmarke aus der echten Welt lässt grüßen.

Dieses Spiel funktioniert tatsächlich mit allen Charakteren, die ein D. als Mittelnamen haben. Ein paar Beispiele gefällig?

Jaguar D(rum) Saul etwa bezieht sich auf Jaguarkrieger, die in aztekischen Zeichnungen mit Trommeln dargestellt wurden. Trafalgar D(rum) Law soll hingegen auf zwei „kaiserliche Schlagzeuger“ von Napoleon Bonaparte deuten, die in der historischen Schlacht von Trafalgar ihr Leben ließen.

Portgas D(rum) Ace ist noch etwas vertrackter. Hier soll sich der Vorname „Portgas“ von der realen Person Bartolomeu Português ableiten, der wiederum den ersten „Piratenkodex“ geschaffen hat.

Aus Português Drum entsteht wiederum eine „Portuguese Drum“, welche analog zu Ruffys „Monkey Drum“ in religiösen Zeremonien verwendet wurde. Kurioser Zufall, dass ausgerechnet die namensgebenden Trommeln der beiden (Bluts-)Brüder für den gleichen Zweck genutzt wurden?

Auch der „Wille des D.“ spielt eine gewisse Rolle, denn dieser wurde zufälligerweise erstmals auf der Drum Island erwähnt.

Zwar sollte man meinen, dass sich das „Drum“ im Inselnamen auf die hohen Berge bezieht, doch auch hier gibt es wieder eine Verbindung: Könnte es sich bei diesen Bergen um gigantische Trommeln handeln, die von den Riesen gespielt werden, sobald Ruffys angekündigte „gigantische Party“ stattfindet?

Bonusrunde: Was wäre, wenn der One-Piece-Schatz die Trommel vom ursprünglichen Joy Boy ist, mit denen die Befreiung der Welt angekündigt werden soll? Denkt darüber nach …