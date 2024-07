One Piece-Fans glauben, dass Oda endlich Ruffys Mutter enthüllt hat

Auch wenn Big Mom viele Kinder hat, ist Ruffy höchstwahrscheinlich keins davon. Stattdessen könnte Ruffys Mutter eine ehemalige Herrscherin des Kuja-Stamms auf Amazon Lily sein.

In über 1000 Manga-Kapiteln und Anime-Folgen hat Eiichirō Oda uns die unterschiedlichsten Charaktere in One Piece vorgestellt. Manche begleiten die Strohhutpiraten eine Weile lang auf ihrer Reise, während andere nur am Rande erwähnt werden – beide Seiten sind notwendig für das Bild der lebendigen Welt, die wir so lieben. Deswegen bekommt gerade auch ein Charakter Aufmerksamkeit, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist.

Könnte Ruffys Mutter eine ehemalige Herrscherin von Amazon Lily sein?

Im SBS-Abschnitt von Band 109 des Mangas stellt Oda auf eine Leser*innenfrage einen neuen Charakter vor. Bei der Dame handelt es sich um die ehemalige Herrscherin auf Amazon Lily vor Boa Hancock, die über den Kuja-Stamm regiert hat. Sie trägt den Namen Toritoma:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie viele andere Einwohnerinnen vor ihr soll sie an Liebeskummer gelitten haben und schließlich daran verstorben sein. Doch was hat das Ganze mit Ruffy zu tun?

Zuerst sagt ihre Regierungsperiode aus, dass sie im perfekten Alter gewesen sei, um eine Beziehung mit Ruffys Vater Monkey D. Dragon geführt zu haben. Dass diese Liebesbeziehung ein unglückliches Ende gefunden haben könnte, liegt ebenfalls nahe, weil Dragons Priorität eindeutig in der Revolutionsarmee liegt. Dragon könnte sie und ihr gemeinsames Kind auch aus Schutzgründen gemieden haben, was ebenfalls zu ihrem gebrochenen Herzen geführt haben könnte.

Ein weiteres Indiz, das für Toritoma als Ruffys Mutter spricht, findet sich in der Tatsache, dass Kuma Ruffy während des Time Skips nach Amazon Lily befördert. Bei den anderen Strohhutpiraten hat er sich betreffend ihres Zielortes Gedanken gemacht – wieso sollte das also bei Ruffy anders sein? Es macht durchaus Sinn, dass er Ruffy an den Heimatort seiner Mutter befördert. Als enger Verbündeter von Dragon könnte er darüber Bescheid wissen.

Weiter wären da noch die ähnlichen Gesichtszüge von Toritoma und Ruffy sowie die Tatsache, dass Oda sie überhaupt gezeichnet hat. Nicht einmal bei Zorros Familie hat Oda sich zuvor die Mühe gemacht. Wie ihr seht, gibt es aktuell einige Punkte, die dafürsprechen könnten.

Mehr Inhalte zu One Piece gibt’s in One Piece Odyssey, das bald auch für die Nintendo Switch erscheint:

1:47 Switch-Spieler bekommen One Piece-Open World-Game, in dem Ruffys Crew auf mysteriöser Insel strandet

Gleichzeitig sprechen auch einige Fakten dagegen, dass Toritoma die Mutter von Ruffy sein könnte. Wie zum Beispiel, dass Frauen aus dem Kuja-Stamm nur Mädchen gebären können oder dass Oda irgendwann mal gesagt haben soll, dass Ruffys Mutter noch am Leben sei.

So oder so, der SBS-Abschnitt in Band 109 von One Piece schlägt Wellen in der Community, die schon lange über die Identität von Ruffys Mutter rätselt.

Was haltet ihr von den Theorien um Toritoma? Seid ihr davon überzeugt, dass sie Ruffys Mutter sein könnte, oder eher weniger?