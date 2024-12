"Das ist die größte Schwäche der Serie!": Das Überleben eines One Piece-Charakters auf Elban sorgt für heftige Diskussionen unter Fans

Viele Jahre lang gingen One-Piece-Fans sowie Robin davon aus, dass ein bestimmter Charakter verstorben ist.

In One Piece gibt es eine Menge Charaktere, sodass es zeitweise schwierig ist, einen Überblick über alle zu behalten. Die Charaktere, die hingegen im Verlauf der Handlung sterben, sind da deutlich überschaubarer. Einer davon kehrte nach vielen Jahren der Stille überraschend zurück, was nicht allen Fans gefällt.

Achtung, Spoilergefahr! Wir sprechen über Ereignisse im Elban Arc, der zurzeit lediglich im Manga lesbar ist. Die Informationen betreffen einen Charakter, von dem jahrelang ausgegangen wurde, dass er verstorben ist. Außerdem schreiben wir über die Hintergrundgeschichte von Nico Robin.

Es gefällt nicht allen, dass ein bestimmter One Piece-Charakter überlebt

Die Ausgangslage: Wenn wir die Hintergrundgeschichten der Strohhutpiraten betrachten, fällt uns vor allem Robin mit den vielen traumatischen Ereignissen auf, die sie im Kindesalter erlebt hat. Es sind einige Personen verstorben, die ihr viel bedeutet haben: ihre Mutter, der Gelehrte Kleeblatt sowie der Riese Saul. Wie wir auf Egghead erfahren haben, hat Saul den Buster Call auf Ohara überraschend doch überlebt, weswegen Robin ihn bald auf der Insel Elban wiedersehen könnte.

Das gefällt nicht allen Fans. So hat One-Piece-YouTuber Mr Morj kürzlich ein Video hochgeladen, in dem er nicht nur kritisiert, dass Saul nun doch überlebt hat, sondern es sogar als die „größte Schwäche“ des Mangas bezeichnet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einer der größten Kritikpunkte von Mr Morj ist, dass durch das Wegstreichen von Sauls Tod Robins Hintergrundgeschichte deutlich weniger tragisch würde. Für Mr Morj ist klar, dass Saul die wichtigste Bezugsperson für Robin unter den Verstorbenen sei. Deswegen würde ihre Hintergrundgeschichte auch mit dem Trauern um Saul enden.

Dass er doch überlebt, würde also nicht nur den Verlust für Robin senken, sondern direkt auch ihre wichtigste Bezugsperson zurückbringen, was die Tragik ihrer Hintergrundgeschichte verringere.

Eine weitere tragische Hintergrundgeschichte haben auch Bonney und Kuma, die zur Feier der Veröffentlichung von Band 109 ein emotionales Video bekommen hat:

6:00 One Piece feiert den Release von Band 109 mit einem emotionalen Video über Bonney und Kuma

Autoplay

Manche Fans finden die Kritik an Sauls Überleben absurd

Die Kritik von Mr Morj kommt nicht bei allen gut an. So schreibt X-User @3SkullJoe, welche Punkte daran ihn oder sie besonders stören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Für @3SkullJoe ist das schwächste Argument von Mr Morj eindeutig das, in dem Robins Hintergrundgeschichte durch Sauls Überleben weniger tragisch würde. Trotz Sauls Überleben ging sie immer noch ganze 22 Jahre von seinem Tod aus, während sie sich weiterhin auf der Flucht vor der Weltregierung befindet.

Deswegen sei das Überleben von Saul für @3SkullJoe eher eine kleine Gnade am Ende einer der traurigsten Hintergrundgeschichten des gesamten Animes. Für den X-User verbessere das Überleben von Saul sogar die Hintergrundgeschichte von Robin, indem es ihre Charakterentwicklung nur fördere und deutlich zeige, wie sehr sie sich seit ihren Kindheitstagen verändert habe.

In den Kommentaren des X-Posts finden sich wiederum User, die @3SkullJoe nicht zustimmen. Eine eindeutige Antwort aus der gesamten Diskussion werden wir euch also nicht verraten können. Stattdessen möchten wir euch darauf aufmerksam machen, wie sehr die Wiederbelebung eines Charakters die One-Piece-Community aufmischen kann.

Saul ist nämlich nicht der erste Charakter, der scheinbar von den Toten zurückkehrt. In der Vergangenheit hat Oda bereits so manchen Charakter sterben lassen, nur um ihn nach Jahren wieder zurückzuholen. Was manche Fans ermüdet, freut andere wiederum – ein Phänomen, das ihr aktuell auch anhand von Jaguar D. Saul beobachten könnt.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr davon, dass Saul doch nicht gestorben ist?