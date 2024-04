One Piece: Wann erscheint Kapitel 1114? Release, Story und Leaks zum kommenden Manga-Kapitel

Ruffy und seine Freunde freuen sich schon auf das neue Kapitel in One Piece. (© Bild: Eiichiro Oda)

Der One Piece-Manga wird seit über 25 Jahren fast jede Woche mit einem neuen Kapitel fortgesetzt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zum Release-Datum, möglichen Leaks und mehr zum kommenden Kapitel 1114 zusammen.

Wann erscheint One Piece 1114? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint das Kapitel 1114? 12. Mai 2024 um 17 Uhr

12. Mai 2024 um 17 Uhr Wo ihr das neue Kapitel lesen könnt: MangaPlus

MangaPlus Aktuelle Arc: Egghead

Der One Piece-Manga wird jetzt für eine Woche Pause machen aufgrund der japanischen “Golden Week” und startet dann wieder am 12. Mai 2024.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel von One Piece.

Das ist in Kapitel 1113 passiert

In vorherigen Kapitel spitzte sich der Kampf zwischen den getrennten Strohhut-Piraten und den Fünf Weisen zu und die Fünf Weisen versuchten Dr. Vegapunks Übertragung zu stoppen. Ruffy und seine Freunde waren in Kämpfe verwickelt und wurden an ihrer Flucht gehindert.

In Kapitel 1113 erreicht Mars Punk Records und somit auch Vegapunks großen Kopf in einem Tank. Er schafft es jedoch nicht, dessen Übertragung zu stoppen, und es kommt zu einem der bedeutendsten Wendepunkte der Geschichte in One Piece. Vegapunk verkündet am Ende seiner Nachricht, dass die Welt im Ozean versinken wird.

Nico Robin und Nami werden währenddessen auf der Thousand Sunny von Saturn angegriffen. Es wird anhand Robins Wahrnehmung von Saturns Stimme enthüllt, dass dieser bei der damaligen kompletten Auslöschung von Ohara anwesend war. Sanji erreicht dabei noch rechtzeitig das große Krieger-Piraten-Schiff und startet einen Kampf mit Nusjuro.

Leaks und was als nächstes in Kapitel 1114 passieren könnte

Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Leaks oder Vorabinformationen zum nächsten Kapitel. Ruffy blieb im aktuellen Kapitel aus. Es ist also zu erwarten, dass wir in Zukunft mehr zu seinem Kampf an der Seite von Broggy und Dorry gegen Warcury sehen werden. Die Fünf Weisen scheinen es speziell auf Robin abgesehen zu haben und der Kampf zwischen den Strohhüten und Saturn scheint intensiver zu werden.

Nach der Nachricht von Vegapunk, dass die Welt ins Meer versinken wird, bleibt One Piece spannend. Die Strohhut-Piraten versuchen weiterhin von der Insel zu fliehen.

Was sind eure Theorien und Meinungen zum kommenden Kapitel von One Piece?