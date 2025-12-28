"Oda, wag es ja nicht..." - One Piece-Fans hoffen inständig, dass eine Theorie über die Verwandtschaft zwischen einem Strohhut und einem göttlichen Ritter sich als falsch herausstellt

Ein Manga-Cover enthüllt die Haarfarbe eines göttlichen Ritters und das bringt einige One Piece-Fans dazu, wilde Theorien über Verwandtschaften zu erstellen.

Cassie Mammone
28.12.2025 | 05:26 Uhr

Nach einer potenziellen Verwandtschaft zwischen Nami und Shanks kommen nun Theorien über einen der Himmelsdrachen auf. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Nach einer potenziellen Verwandtschaft zwischen Nami und Shanks kommen nun Theorien über einen der Himmelsdrachen auf. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Zum One Piece, das wir kennen und lieben, gehört es dazu, mit jedem neuen Kapitel die wildesten Fan-Theorien heraufzubeschwören. Offizielle Einfärbungen von Charakteren stellen da keine Ausnahme dar. Jetzt zeigt das Cover eines Manga-Bandes die Haarfarbe eines göttlichen Ritters, was direkt die Frage nach einer potenziellen Verwandtschaft mit einer Strohhut-Piratin aufwirft.

„Oda, wag es ja nicht“ – Fan-Theorien über eine mögliche Verwandtschaft

Das Cover des 113. Mangabandes von One Piece zeigt einige göttliche Ritter in Farbe. Dazu zählt unter anderem Shepherd Sommers, der eine orangefarbene Haarpracht besitzt. Spürt ihr den Strohhut-Vergleich schon?

Sommers und Nami: Mit wem liegt der Vergleich näher, als mit der Orangen-Liebhaberin mit den orangefarbenen Haaren höchstpersönlich? Der X-User Geo stellt den Vergleich zwischen Sommers und Nami anhand des Manga-Covers auf, will aber gleichzeitig nichts von der potenziellen Verwandtschaft wissen.

"Oda ... Wag es ja nicht ..."

Video starten 0:30 One Piece: Trailer teast an, wie es in Folge 1130 weiter geht

Community-Reaktionen

Andere X-User spiegeln diese Meinung in den Kommentaren wider, indem sie unter anderen entsetzte Gifs teilen. Die große Mehrheit nimmt den Beitrag jedoch als Anlass, sich über diese und ähnliche Theorien lustig zu machen.

Zur Einordnung: Es ist kein Einzelfall, dass die One Piece-Community über die Verwandtschaft zwischen zwei Charakteren spekuliert, sobald sie ähnliche Haarfarben oder andere Übereinstimmungen in ihrem Aussehen aufweisen.

Weil dies immer wieder vorkommt, sehen wir zahlreiche Bilder, in denen die User Anspielungen darauf machen, welche Charaktere womöglich sonst noch miteinander verwandt sein könnten. Das Resultat ist urkomisch: In einigen Bildern sind völlig zufällige Punkte eingekreist, die die Vergleiche auf die Spitze treiben.

Das sind einige unserer Favoriten:

Johnny & Yosaku und Big Mom & Kaido Kuina lebt in Zunisha weiter Namis Stammbaum

Johnny & Yosaku und Big Mom & Kaido Erinnert ihr euch noch an Johnny und Yosaku? Die beiden Kopfgeldjäger begleiten die Strohhüte früh auf ihrer Reise und weisen Gemeinsamkeiten zu mächtigen, ehemaligen Piraten-Kaiser*innen auf ... oder so.

Kuina lebt in Zunisha weiter Vielleicht erwartet Zorro doch noch ein Happy End, wenn sich seine verstorbene Kindheitsfreundin als der Elefant Zunisha herausstellt ...

Namis Stammbaum Sommers gesellt sich mit seinen Haaren in eine ganze Reihe von Namis "Verwandten".

Darüber hinaus hier noch einige Kommentare, die sich ebenfalls über das Phänomen lustig machen, und andere, die sich darüber ärgern:

  • „Nepo Piece ist außer Kontrolle, mittlerweile überrascht mich nichts mehr.“ – X-User Geo
  • „Es. Ist. Nur. Oranges. Haar. Oh mein Gott. Ist Sanji mit Whitebeard verwandt, weil sie beide blondes Haar haben?“ – X-User William Arnolds
Wie realistisch ist es denn, dass Nami und Sommers verwandt sind?

Der einzige Punkt, der neben den orangefarbenen Haaren für eine Verwandtschaft zwischen Nami und Sommers spricht, ist die Tatsache, dass die Identität von Namis Eltern unbekannt ist. Damit lässt sich eine potenzielle Verwandtschaft mit vielen Charakteren aufstellen.

Ansonsten fällt die Beweislage zum aktuellen Zeitpunkt eher dürftig aus. Es ist vor allem auch fragwürdig, ob Namis Familienherkunft am Ende von One Piece überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Aber wie der X-User Geo es bereits angedeutet hat: Bei One Piece beziehungsweise seinem Schöpfer Eiichiro Oda weiß man nie.

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass wir in der finalen One Piece-Saga mehr über Namis Familie erfahren?

