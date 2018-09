One Piece: World Seeker - Nintendo Switch-Port nicht ausgeschlossen

Bandai Namco One Piece: World Seeker zunächst für PS4, Xbox One und PC auf den Markt bringen - eine Nintendo Switch-Version des Open World-Animespiels ist damit aber nicht aus der Welt.

DualShockers hatte die Gelegenheit, mit Producer Rei Hirata zu sprechen, der einen Port für Nintendos Konsole nicht ausschließt. Das Team wolle hierfür die Stimmen aus der Community abwarten:

"Wir hatten bereits mit der Entwicklung des Spiels begonnen, bevor der Switch herauskam. Mit der Entwicklung des Spiels auf PS4, Xbox One und PC, haben wir bereits alle Hände voll zu tun. Wir werden sehen, was die Fans sagen und dann an die Switch denken."