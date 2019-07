One Piece - Perfektes Detail für Fans im Zoro-DLC für World Seeker

Seit wenigen Tagen ist der erste Story-DLC für One Piece World Seeker mit dem Namen "Void Mirror Prototype" erhältlich. Im Mittelpunkt der zusätzlichen Episode steht ausnahmsweise nicht Ruffy, sondern Lorenor Zoro, der ab sofort als spielbarer Charakter im Action-Adventure auftaucht.

Wäre das allein nicht schon Grund genug für Fans zur Freude, haben sich die Entwickler von Ganbarion ein ganz besonderes Detail einfallen lassen.

Bekanntlich ist beim beliebten Charakter aus One Piece der Orientierungssinn nicht wirklich gut ausgeprägt. Um das Detail im Spiel darzustellen, wurde die sonst so hilfreiche Minimap bei Zoro stark verpixelt. Im Tweet von One Piece-Fan Newworldartur könnt ihr euch das Ganze anschauen.

In Zoro's DLC in World Seeker you can't see the minimap properly, because it's Zoro so of course he wouldn't be able to understand where to go pic.twitter.com/SlYBZ2IZMY