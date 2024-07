One Piece: Dieses Zorro-Cosplay trifft den ‘King of Hell‘ perfekt und wir lieben es – ‘Der beste Zorro, den ich je gesehen habe‘

'King of Hell' Zorro ist ein furchteinflößender Geselle. Wir sind froh, dass wir auf den Cosplay-Bildern nicht mit seiner bösen Seite konfrontiert werden.

One Piece hat einen breiten Cast an Charakteren. Dennoch bleibt der Reddit-User “real_roronoa_zoro“ für die Wahl seines Cosplays beim Kern, spezifischer noch bei den Strohhutpiraten. Bei ihm ist nämlich der Name Programm, weswegen er einfach mal das womöglich beste Zorro-Cosplay mit der Community teilt.

Bei “real_roronoa_zoro“ ist der Name Programm – so sieht das Cosplay aus

Ohne große Umschweife möchten wir die Bilder von “real_roronoa_zoro“ für sich selbst sprechen lassen:

Den Namen “King of Hell“ könntet ihr vom Wano-Arc des Animes oder Mangas kennen. Dabei handelt es sich um einen neuen Schwertstil, den Zorro aus seinem Dreischwerterstil entwickelt. Falls ihr mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr euch den Artikel von Kollegin Jasmin anschauen:

Das Cosplay nimmt sich auch die Szene des Königs der Hölle zum Vorbild – schließlich möchte “real_roronoa_zoro“ so nahe an der Lore wie möglich bleiben. Damit begeistert er übrigens auch die Community. Wenn ihr selbst mehr von ihm sehen wollt, dann können wir euch einen Blick auf seinen Instagram-Account empfehlen.

Wir lesen einige Kommentare, die sich über ein gutes – oder eben auch das beste – Zorro-Cosplay freuen. Über den Kommentar von “inbk44“, dass sich “real_roronoa_zoro“ für eine akkuratere Darstellung noch extra Arme und Beine wachsen lassen solle, müssen wir besonders schmunzeln.

Durch die Kommentare erfahren wir außerdem, dass “real_roronoa_zoro“ seit drei Jahren fleißig im Fitnesscenter trainiert, um so stolz seine Muskeln als Teil des Cosplays zu präsentieren. Auch dafür spricht ihm die Community Komplimente für seine Hingabe aus.

Werfen wir noch weitere Blicke in das Profil von “real_roronoa_zoro“ können wir ein Bild von ihm mit dem anderen “realen“ Zorro finden: Und zwar mit Mackenyu Arata, dem Schauspieler hinter Zorro der Netflix-Adaption von One Piece!

Mit einem solch begnadeten und leidenschaftlichen Cosplayer könnte Mackenyu durchaus Konkurrenz um den Titel des “besten realen Zorros“ bekommen. “LVTWouldSolveThis“ hätte beispielsweise lieber “real_roronoa_zoro“ in der Netflix-Serie gesehen.

Nun sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: “real_roronoa_zoro“ oder Mackenyu? Wer stellt Zorro besser dar?