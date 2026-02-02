One Piece: Oda verrät, warum Zorro sprechen kann, obwohl er ein Schwert im Mund hat und mit der Antwort hätten wir nicht unbedingt gerechnet

Zorro kann mit einem Schwert im Mund eine klare Drohung aussprechen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Welt von One Piece ist – wie viele Anime-Welten – alles andere als realistisch. Teufelsfrüchte und Haki sind für sich genommen schon übernatürlich. Eine Sache haben Fans jedoch lange einfach hingenommen: Zorros Fähigkeit, klar zu sprechen, obwohl er ein Schwert im Mund hält.

Viele gingen davon aus, dass Zorro einfach ein Talent fürs Bauchreden hat oder, dass es sich schlichtweg eben um eine fiktive Welt handelt und dafür keine logische Erklärung existiert. Doch Oda hatte tatsächlich eine Antwort parat und die ist wirklich absurd: Zorro spricht mit seinem Herzen.

Der Schwertkämpfer spricht aus der Tiefe seines Herzen

Jeder One Piece-Fan kennt Zorros legendären Drei Schwerter-Stil, den der Vize-Kapitän der Strohhüte immer wieder im Kampf einsetzt und damit oftmals seine Gegner komplett dem Boden gleichgemacht.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Es ist dabei keine Seltenheit, dass der Schwertkämpfer meistens auch spricht, während er eines der drei Schwerter im Mund trägt – und das sogar sehr klar und deutlich. Mit einem Schwert im Mund sollte es in der Realität doch um einiges schwerer sein, so deutlich sprechen zu können.

Vor 28 Jahren fand ein One Piece-Fan genau diese Kleinigkeit an Zorro so ungewöhnlich und wollte unbedingt wissen, ob es daran liegt, dass der Schwertkämpfer einfach die Kunst des Bauchredens beherrscht.

Hier ist der Ausschnitt aus dem fünften One Piece-Mangaband, indem die Frage zu Zorros Bauchredner-Talent stattfand und Oda darauf antwortete:

Fan: Ich hätte nicht gedacht, dass Zorro mit seinem Drei Schwerter-Stil, bei dem er ein Schwert im Mund hat, sprechen kann. Könnte es die Kunst des Bauchredens sein? Oda: ES IST SEIN HERZ, DAS SPRICHT!

Mit dieser Antwort von Eiichiro Oda hat wohl kaum ein Fan gerechnet: Zorro spricht wortwörtlich von Herzen. Was Fans in Momenten seines Drei-Schwert-Stils hören, kommt also nicht aus seinem Mund, sondern direkt aus seinem Herzen – eine überraschende und sehr emotionale Eigenschaft für den sonst so verschlossenen Strohhut.

Natürlich könnte Oda sich damit vor 28 Jahren einfach einen kleinen Scherz erlaubt haben. Schließlich kann Zorro, wie jeder andere Mensch mit vollem Mund, irgendwie sprechen, solange er es langsam angeht. Wie gut man dabei zu verstehen ist, steht auf einem anderen Blatt.

Ebenso gut könnte es aber Odas subtile Art gewesen sein, Fans daran zu erinnern, dass nicht alles in der Welt fiktiver Werke und Animes eine logische Erklärung braucht. Immerhin hat der One Piece-Schöpfer seine Antwort nur in Großbuchstaben geschrieben, was er nicht unbedingt bei einer schriftlichen Antwort hätte tun müssen, damit aber scheinbar etwas aussagen wollte.

Habt ihr witzige logische Erklärungen für bestimmte Eigenschaften oder Szenarien, die in der Realität keinen Sinn machen würden?