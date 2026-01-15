One Piece: Neben Blackbeard kann jetzt noch eine weitere Person zwei Teufelskräfte einsetzen - auch wenn ihr eine nicht "gehört"

Blackbeard dürfte es wohl so gar nicht schmecken, dass einfach jemand seinen Trick mit den zwei Teufelskräften kopiert. (© Eiichiro Oda / Shueisha)

In One Piece gab es eigentlich stets nur einen einzigen Charakter, der die Kräfte von zwei Teufelsfrüchten auf einmal nutzen kann: nämlich Marshall D. Teach, aka Blackbeard. Dank Kapitel 1170 kennen wir jetzt aber eine zweite Person, die zumindest zwei Teufelskräfte gleichzeitig handhaben kann.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um Inhalte des aktuellen One Piece-Kapitels 1.170. Den One Piece-Manga könnt ihr wie gewohnt auf der offiziellen Verlagsseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

Loki besitzt nur eine Teufelskraft, nutzt aber zwei

Bis heute ist nicht bekannt, wie genau Blackbeard die Kräfte von zwei Teufelsfrüchten besitzen kann. Normalerweise ist das nämlich unmöglich, was ihn zu einem einzigartigen Charakter macht – oder zumindest bislang gemacht hat.



Mit dem Release des neuesten Kapitels 1170 erfahren wir nämlich von einem weiteren Charakter, der zwei Teufelskräfte gleichzeitig nutzt. Die Rede ist vom Riesen Loki. Es gibt aber auch einen großen Unterschied, denn Loki hat nicht etwa zwei Teufelsfrüchte gegessen. Stattdessen "benutzt" er quasi den Besitzer der zweiten Frucht.

Kapitel 1170 setzt die Rückblende um Lokis Vergangenheit und den Tod von König Harald fort. Um den von Imu besessenen Harald aufhalten zu können, will Loki die verbotene Teufelsfrucht essen, die seit vielen Jahrhunderten auf Elban aufbewahrt wird.

Ehe er das aber tun kann, muss er sich erst ihrem Wächter stellen, dem Hammer Ragnir. Das besondere an Ragnir ist, dass er selbst eine Teufelskraft besitzt und sich von einer Waffe in ein Eichhörnchen verwandeln kann.

Nachdem Loki sich als würdig erweist, kann er nicht nur die Teufelsfrucht von Elban essen, auch Ragnir erkennt ihn als seinen neuen Besitzer an. In dem Hammer steckt offensichtlich eine große Macht, da er nicht nur Blitze vom Himmel ruft, sondern scheinbar auch den eigentlich unsterblichen Harald töten kann.

Technisch gesehen gehört sich Ragnir natürlich selbst. Immerhin ist zu sehen, dass er auch in Hammer-Form eigenständig agieren kann. Sobald Loki ihn aber schwingt, macht er sich Ragnirs Kraft zu Eigen und kann so effektiv zwischen zwei Teufelskräften hin und her wechseln.

Gekoppelt mit seiner Stärke, die selbst die anderer Riesen übertrifft, dürfte Loki aktuell also zu den stärksten Charakteren in One Piece gehören.

Was hinter den Kräften der Frucht steckt, die Loki gegessen hat, ist dagegen noch ziemlich mysteriös. Im aktuellen Kapitel ist bislang nur schemenhaft zu sehen, wie der Riesenprinz sich in eine riesige Kreatur verwandelt.

Was glaubt ihr, wie weit oben ordnet Loki sich auf der Skala der mächtigsten Charaktere wirklich ein?