Neueste One Punch Man-Episode erreicht den höchsten IMDB-Score der dritten Staffel

One Punch Man Season 3 Episode 8 hat sogar fast doppelt so viele Punkte bekommen wie die Folgen davor.

Myki Trieu
02.12.2025 | 05:15 Uhr

Die dritte Staffel von One Punch Man zeigt Potenzial in der neuesten Episode! (© ONE, Yusuke Murata Madhouse, J.C. Staff) Die dritte Staffel von One Punch Man zeigt Potenzial in der neuesten Episode! (© ONE, Yusuke Murata / Madhouse, J.C. Staff)

Inhaltsverzeichnis
One Punch Man Season 3 bekommt seit dem Release der ersten Episode massenweise negatives Feedback. Beispielsweise kritisieren Fans die Animationsqualität und vermuten KI-Nutzung.

Episode 8 kommt wesentlich besser an und macht Fans mit dem höchsten IMDb-Score der Staffel Hoffnung auf Besserung. 

Wie hoch der Score der neuesten Episode ist und was Fans zu diesem Hoffnungsschimmer sagen, verraten wir euch in den folgenden Abschnitten.

Video starten 0:43 One Punch Man kehrt nach 6 Jahren in Season 3 zurück - zusammen mit den stärksten Helden der Welt

Der höchste IMDb-Score der dritten Staffel ist immer noch unterdurchschnittlich, aber eine Besserung

Episode 8 von One Punch Man Season 3 verzeichnet einen IMDb-Score von 6,5 (Stand: 01. Dezember 2025) und gilt somit als bestbewertete Episode der dritten Staffel, die zuvor hart kritisiert wurde.

Was genau Fans an der dritten Staffel von One Punch Man nicht mögen, lest ihr in den folgenden Artikeln:

"Das ist ein Desaster!" One Punch Man Season 3 bekommt erneut harte Kritik ab, weil ein Charakter komplett falsch dargestellt wird
von Myki Trieu
Das ist ein Desaster! One Punch Man Season 3 bekommt erneut harte Kritik ab, weil ein Charakter komplett falsch dargestellt wird
"Werden für die kleinsten Details kritisiert" - One Punch Man-Animator will sich gegen Kritik an Season 3 wehren, aber das kommt bei Fans nicht gut an
von Myki Trieu
Werden für die kleinsten Details kritisiert - One Punch Man-Animator will sich gegen Kritik an Season 3 wehren, aber das kommt bei Fans nicht gut an
One Punch Man wird "immer schlechter": Auch die jüngsten Folgen in Staffel 3 haben so einfache Fehler, dass Fans jetzt den Einsatz von KI vermuten
von Jusuf Hatic
One Punch Man wird immer schlechter: Auch die jüngsten Folgen in Staffel 3 haben so einfache Fehler, dass Fans jetzt den Einsatz von KI vermuten

Mit einer Bewertung von 6,5 hat One Punch Man zwar einen neuen Positivrekord für die dritte Staffel aufgestellt, aber der Score liegt nach wie vor weit unter dem Durchschnitt anderer Action-Animes (Solo Leveling, My Hero Academia, etc.).

Sogar im Vergleich zur zweiten Staffel von One Punch Man, die ebenfalls zu der Zeit der Veröffentlichung stark für ihre Animationsqualität von Fans kritisiert wurde, steht die neueste Episode der dritten Staffel immer noch schlecht dar.

Die zweite Staffel von One Punch Man erzielte mit ihren 12 Episoden einen durchschnittlichen IMDb-Score von 8,1 und jede einzelne Episode von Season 2 hatte eine bessere und höhere Bewertung als die höchste von Season 3 – aber für Fans der Serie ist es ein Anfang und die Community freuen sich über die Verbeesserungen!

Mehr zu den Reaktionen aus der Community und, was genau Fans zur neuesten Episode halten, findet ihr auf der nächsten Seite!

