Neueste One Punch Man-Episode erreicht den höchsten IMDB-Score der dritten Staffel

One Punch Man Season 3 bekommt seit dem Release der ersten Episode massenweise negatives Feedback. Beispielsweise kritisieren Fans die Animationsqualität und vermuten KI-Nutzung.

Episode 8 kommt wesentlich besser an und macht Fans mit dem höchsten IMDb-Score der Staffel Hoffnung auf Besserung.

Wie hoch der Score der neuesten Episode ist und was Fans zu diesem Hoffnungsschimmer sagen, verraten wir euch in den folgenden Abschnitten.

Der höchste IMDb-Score der dritten Staffel ist immer noch unterdurchschnittlich, aber eine Besserung

Episode 8 von One Punch Man Season 3 verzeichnet einen IMDb-Score von 6,5 (Stand: 01. Dezember 2025) und gilt somit als bestbewertete Episode der dritten Staffel, die zuvor hart kritisiert wurde.

Mit einer Bewertung von 6,5 hat One Punch Man zwar einen neuen Positivrekord für die dritte Staffel aufgestellt, aber der Score liegt nach wie vor weit unter dem Durchschnitt anderer Action-Animes (Solo Leveling, My Hero Academia, etc.).

Sogar im Vergleich zur zweiten Staffel von One Punch Man, die ebenfalls zu der Zeit der Veröffentlichung stark für ihre Animationsqualität von Fans kritisiert wurde, steht die neueste Episode der dritten Staffel immer noch schlecht dar.

Die zweite Staffel von One Punch Man erzielte mit ihren 12 Episoden einen durchschnittlichen IMDb-Score von 8,1 und jede einzelne Episode von Season 2 hatte eine bessere und höhere Bewertung als die höchste von Season 3 – aber für Fans der Serie ist es ein Anfang und die Community freuen sich über die Verbeesserungen!

