Open-World-Hit für knapp 10€: Eines von Ubisofts besten Spielen günstig für PS5 & PS4 sichern

Den Open-World-Hit Immortals Fenyx Rising könnt ihr gerade für unter 10€ bekommen, sowohl für PS5 als auch für PS4.

Die PS5-Version von Immortals Fenyx Rising könnt ihr jetzt bei Otto günstig im Angebot bekommen, ihr zahlt nur noch schlappe 9,99€ für das tolle und umfangreiche Open-World-Spiel. Amazon war kurzzeitig mit dem Angebot mitgezogen, dort ist die PS5-Version aber inzwischen ausverkauft. Dafür könnt ihr hier die PS4-Version mit 9,28€ sogar noch etwas günstiger bekommen. Da diese ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version beinhaltet, ist das selbst für PS5-Besitzer*innen im Grunde der bessere Deal:

Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Bei Amazon ist der Preis des Spiels sogar immer mal wieder um ein paar Cent hin und her geschwankt, während wir diesen Artikel geschrieben haben. Ihr solltet also damit rechnen, dass sich die Preise bald wieder ändern.

Was ist Immortals Fenyx Rising?

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Immortals Fenyx Rising ist ein Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft, das euch in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Welt schickt. Hier kämpft ihr mithilfe von Schwert, Bogen und verschiedenen Götterkräften gegen einen fiesen Feuerdämon und seine Schergen, die die Götterwelt bedrohen. Das Gameplay bietet eine Mischung aus Action, Erkundung und kniffligen Rätseln, die stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Im GamePro-Test hatten wir damit eine Menge Spaß und haben stolze 87 Punkte vergeben. Mehr erfahrt ihr hier:

Auch günstig: Elex 2 (PS5, PS4) für 12,99€

9:00 Elex 2 - Testvideo zum Open-World-RPG von Piranha Bytes

Falls ihr zwar Lust auf Open World, aber nicht auf die griechische Mythologie habt, dann hat Amazon auch noch ein weiteres interessantes Angebot für euch. Dort könnt ihr nämlich das 2022 erschienene und aus Deutschland stammende Open-World-Rollenspiel Elex 2 günstig bekommen, nämlich für nur 12,99€. Das Angebot gilt für die PS5-, PS4- und prinzipiell auch für die Xbox-Series-Version. Letztere hat Amazon allerdings gerade nicht auf Lager, weshalb die Lieferung dauern kann.