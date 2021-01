Offene Spielwelten erfreuen sich nach wie vor einer riesigen Beliebtheit, wie wir erst im vergangenen Jahr an den Verkaufserfolgen von Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 oder beispielsweise einem Ghost of Tsushima gesehen haben. Auch 2021 hat an Open Worlds so einiges zu bieten.

Hier im Artikel stellen wir euch nicht nur alle Highlights des Jahres vor, weiter unten findet ihr zudem alle Spiele dieser Art, die in den kommenden Monaten für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Disclaimer: Da uns regelmäßig neue Infos erreichen, neue Spiele angekündigt werden, werden wir diesen Artikel fortlaufend aktualisieren.

Horizon 2: Forbidden West

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 2021

Darum geht's: Nach dem Erfolg von Horizon Zero Dawn schlüpfen wir in Horizon 2: Forbidden West erneut in die Rolle von Kriegerin Aloy, die sich in einer postapokalyptischen Welt voller gefährlicher Mech-Dinos behaupten muss. Erneut wird das Spiel von Guerilla Games (Killzone-Reihe) exklusiv für die Konsolen von Sony entwickelt.

Das bietet die Open World: Viel wissen wir über die Spielwelt noch nicht, im ersten Trailer bekamen wir jedoch bereits imposante Wüsten- und Unterwasserabschnitte zu sehen. Auch neue Maschinen wie beispielsweise eine gigantische Schildkröte hält die fiktive Westküste der USA für uns bereit.

Far Cry 6

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 2021

Darum geht's: In Far Cry 6 geht es in Ubisofts Shooter-Reihe auf die tropische Insel Yara. Unser Gegenspieler ist niemand geringeres als Anton Castillo, der von Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito gespielt wird.

Das bietet die Open World: Die Karibikinsel Yara ist an Kuba angelehnt und bietet neben ländlichen Gegenden auch größere Städte, Dschungel-Zonen und tropische Strände. Ob zu Fuß, mit klassisch kubanischen Autos oder auf dem Pferd, wie ihr die Welt erkundet liegt dabei an euch.

Hogwarts Legacy

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 2021

Darum geht's: Mit Hogwarts Legacy erwartet uns hoffentlich das Rollenspiel im Harry Potter-Universum, das wir uns schon so lange gewünscht haben. Zwar besitzt das Spiel die offizielle Lizenz, schickt uns jedoch in einer Zeit weit vor Hermine, Ron, Voldemort und Co. ins England des 19. Jahrhunderts.

Das bietet die Open World: Nicht nur können wir die Winkel der Zauberschule Hogwarts mit unserem selbst erstellten Zauberschüler bzw. unserer Zauberschülerin frei erkunden, auch das Umland steht uns offen. Und klar, Abstecher ins Dörfchen Hogsmead und den Verbotenen Wald sind natürlich auch möglich.

Alle Infos zu Hogwarts Legacy findet ihr gebündelt in unserer Übersicht:

Dying Light 2

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: wohl 2021

Darum geht's: Mit Dying Light 2 setzt sich die Zombie-Hatz fort. Wie der Vorgänger bietet Teil 2 einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Untergang der Welt.

Das bietet die Open World: Als Schauplatz liefert uns Entwickler Techland eine europäisch angehauchte Metropole, die viermal so groß sein soll, wie die aus dem Vorgänger. Ein großer Fokus liegt dabei auf den Entscheidungen die wir treffen und welche die Open World signifikant verändern sollen. So soll sich das Stadtbild drastisch wandeln, je nachdem welche Fraktion wir unterstützen.

Mehr über Dying Light 2 lest ihr unter anderem in unserer Preview von der E3 2018:

Biomutant

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: wohl 2021

Darum geht's: Im Action-Rollenspiel Biomutant schlüpfen wir in die Rolle eines mutierten Fabelwesens - einer Mischung aus Katze und Waschbär - und entscheiden über das Schicksal einer sterbenden Welt. Neben actionreichen Kämpfen soll uns auch ein umfangreiches Crafting-System erwarten, mit dem wir unseren Helden weiter individualisieren.

Das bietet die Open World: Im Zentrum der Spielwelt befindet sich der erkrankte Baum des Lebens, von dem aus vier Wege führen. Am Ende dieser Routen wartet jeweils ein sogenannter World Eater auf euch, ein Superboss, den es zu besiegen gilt. Zwar klingen diese Pfade recht linear, laut Entwickler Experiment 101 könnt ihr die Spielwelt nach einem gut 30-minütigen Prolog aber frei erkunden.

Weitere Infos zu Biomutant lest ihr in unserer Spielvorstellung:

Stalker 2

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: wohl 2021

Darum geht's: Als Kopfgeldjäger geht es erneut nach dem Vorgänger aus dem Jahr 2009 in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Hier lauern nicht nur allerhand Monster auf uns, auch bekommen wir es mit Anomalien und menschlichen Gegnern zu tun.

Das bietet die Open World: Bereits in den ersten Trailern bekamen wir die unheilvolle, düstere Atmosphäre der postapokalyptischen Spielwelt von Stalker 2 zu spüren. Heruntergekommene Häuser, zerstörte Autowracks, ein sich im Wind wiegendes rostiges Riesenrad und unheilvolle Tunnel. Dank Unreal Engine 4 könnte uns zudem auf der Series X ein optischer Leckerbissen erwarten.

Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S

Bereits in den vergangenen Jahren sind Spiele erschienen, die auch nach Veröffentlichung für die Next-Gen weiter optimiert werden. Was wir erwarten können ist eine höhere Auflösung, eine bessere Framerate, schnellere Ladezeiten und vieles mehr.

Weitere Open World Spiele, die 2021 erscheinen

Was ist denn mit ... ? Falls ihr in unserer Liste Titel wie Zelda: Breath of the Wild 2, Atomic Heart oder Beyond Good & Evil 2 vermisst, hier gehen wir aktuell nicht davon aus, dass diese Spiele noch 2021 erscheinen. Sollte sich am Status etwas ändern, werden wir die Liste wie bereits oben erwähnt überarbeiten.

Open World-Spiele, die bereits 2020 erschienen sind

Ihr seid auf der Suche nach aktuellen Games mit einer offenen Spielwelt, dann schaut gerne in unsere Liste aus dem vergangenen Jahr: Von Immortals: Fenyx Rising bis Watch Dogs Legion findet ihr hier alle Open World-Hits aus dem Jahr 2020.

Auf welches Open World-Spiel freut ihr euch am meisten? Haben wir übrigens ein Spiel vergessen, gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid.