Die Rainbow Road aus Mario Kart 8 Deluxe schwebt über der Erde und jetzt ist klar, wo genau - ganz in der Nähe von Deutschland!

Die Rainbow Roard in Mario Kart 8 Deluxe dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Aber wisst ihr auch, wo genau sie schwebt?

Wer die Mario Kart-Spiele kennt, kennt vermutlich auch die Rainbow Road. Diese in den namensgebenden Regenbogenfarben schillernde Piste gibt es mittlerweile in zig Iterationen, verteilt auf die zahlreichen Teile, die von der Rennspielreihe in den letzten Jahrzehnten erschienen sind.

So weit, so bekannt also. Aber habt ihr euch auch schon mal über den genauen Standort der Rainbow Road Gedanken gemacht – zum Beispiel in Mario Kart 8 Deluxe? Falls die Antwort jetzt "ja" sein sollte: Respekt! Falls "nein", geht es euch so wie uns. Weswegen wir umso überraschter waren, als wir über diesen X/Twitter-Post von User MarioBrothBlog stolperten.

Über der Erde muss die Raserei wohl grenzenlos sein

Dass die Piste irgendwo über der Erde schwebt, darauf konnte man womöglich aufgrund der ziemlich prägnanten Skybox kommen. Wo aber genau die Rainbow Road über der Erde schwebt, schlüsselt der Post auf.

Und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass sich die Position über dem Mittelmeer befindet – genauer gesagt im Dreieck zwischen Sardinien, Sizilien und Tunesien. Und das ist gar nicht so weit weg von Deutschland, nämlich nur knapp 1500 Kilometer!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr seht es ja schon: Auch die Rainbow Road des Wii-Mario Karts befindet sich im All über der Erde und auch hier wurde die genaue Position ermittelt – und zwar im Bereich Kanada/Grönland.

Ebenfalls interessant: Die Dimensionen der Wii-Rainbow Road scheinen deutlich größer zu sein als die der Switch- und Wii U-Regenbogenpiste.

Wir ziehen in jedem Fall den Hut vor so viel Beobachtungsgabe, wir wären vermutlich im Leben nicht auf die genaue Position der Rainbow Road gekommen – und haben so eine weitere Info über Nintendos Dauerbrenner gelernt, von der wir nichtmal ahnten, dass wir sie überhaupt einmal erfahren würden.

Mario Kart 8 erschien erstmals im Mai 2014 für die Wii U, hat also schon mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel. Seinen Durchbruch hatte der Titel aber erst mit der Deluxe-Version, die im April 2017 für die damals noch neue Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

Diese Version startete richtig durch und ist heute mit über 60 (!) Millionen verkauften Exemplaren das mit Abstand bestverkaufte Spiel für Nintendos aktuelle Konsole.