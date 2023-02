Mario Kart 8 Deluxe: Was bedeuten die Sterne bei den Cups?

Mario Kart 8 Deluxe gehört auch viele Jahre nach dem Erst-Release noch immer zu den erfolgreichsten Spielen für die Nintendo Switch. Logisch, dass auch regelmäßig neue Spieler*innen den Weg zu diesem modernen Fun-Racer-Klassiker finden und sich dabei auch recht schnell die ein oder andere Frage stellen.

Denn so intuitiv Mario Kart 8 an vielen Stellen funktioniert, so wenig erklärt es manche Mechanismen und Anzeigen. Und dazu gehört auch die ominöse Sternenanzeige bei den Grand Prixs/Cups. Denn was die bedeutet, wird nicht direkt verraten, klar ist nur, dass sich zwischen 1 und 3 Sterne pro Cup und pro Schwierigkeitsgrad (ccm-Klasse) sammeln lassen.

Also: Was zum Geier bedeuten eigentlich die Sterne in Mario Kart 8 Deluxe?

Bedeutung der Sterne: 1-3 gibt es je nach Abschneiden

Die Antwort ist ziemlich simpel. Denn wie viele Sterne ihr für einen abgeschlossenen Grand Prix bekommt, ist von eurer darin gesammelten Punktzahl abhängig. Generell gibt es pro Cup vier Rennen, für jeden ersten Platz sackt ihr 15 Punkte ein. Insgesamt lassen sich also pro Cup maximal 60 Punkte verdienen. Für 1-3 Sterne müsst ihr folgendes erreichen:

3 Sterne: 60 Punkte (4x Sieg)

60 Punkte (4x Sieg) 2 Sterne: 57 Punkte (3x Sieg + 1x Zweiter Pklatz)

57 Punkte (3x Sieg + 1x Zweiter Pklatz) 1 Stern: 54 Punkte (2x Sieg + 2x Zweiter Platz)

Für alles unter 54 Punkten gibt es keinen Stern mehr.

Für was brauche ich die Sterne überhaupt?

Grundsätzlich haben die Sterne keine wirkliche Bewandnis, sie sehen im Menü einfach besonders schick aus und zeigen an, dass man etwas tolles im Spiel erreicht hat. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen.

Denn um das Gold-Kart freizuschalten, benötigt ihr in allen 150ccm- sowie dem Spiegel-Cup mindestens einen Stern, also minimal 54 Punkte pro Cup. Und um mit Gold-Mario über die Pisten zu fetzen, müsst ihr in sämtlichen (50ccm, 100ccm, 150cccm, 200ccm) Grand Prixs drei Sterne einsacken.

Mario Kart 8 erschien ursprünglich im Jahr 2014 für die Wii U, die Deluxe-Version folgte im April 2017 für die Nintendo Switch und enthielt alle bis dahin verfügbaren DLCs. Anfang 2022 kündigte Nintendo den Booster-Streckenpass mit insgesamt 48 Kursen für den Fun-Racer an, von dem bis dato (Februar 2022) drei erschienen sind.