Outbound Mühle: So öffnet ihr die Tür und repariert den Mechanismus unter dem Dach

So öffnet ihr die verschlossene Tür in der Windmühle von Outbound.

Die große Windmühle in Outbound ist eine Sehenswürdigkeit auf der ersten Karte. Wenn ihr sie erreicht habt, stellt sie euch aber vor eine verschlossene Tür, hinter der ein PC mit einer Blaupause auf euch wartet. Um euch Zugang zu verschaffen, sollt ihr die großen Flügel reparieren.

Ihr müsst bis unter das Dach des Gebäudes klettern, um den kaputten Drehmechanismus wieder in Gang zu setzen. Der Weg nach oben ist allerdings durch ein kleines Rätsel versperrt und die Lösung ist leicht zu übersehen.

13:39 Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

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Schritt 1: Klettert bis ganz nach oben

Betretet die Mühle und folgt der Treppe nach oben in den ersten Stock. Hier findet ihr zwei Hebel, mit denen ihr den Mittelteil der Mühle drehen könnt.

Über eine Leiter könnt ihr außerdem in den zweiten Stock klettern. Hier ist allerdings erstmal Schluss, denn die nächste Leiter, die unter das Dach führt, reicht nicht bis zum Boden und ihr könnt sie nicht erreichen.

Nutzt jetzt die Hebel im ersten Stock, um die Mühle so zu drehen, dass ihr mit dem Kistenstapel im zweiten Stock einen kleinen Schalter erreichen könnt, der sich an der Wand versteckt.

Seht ihr den kleinen Schalter oben an der Wand? Den müsst ihr als erstes über die Kisten erreichen!

Jetzt rutscht die Leiter vom Dachgeschoss ein Stück herunter. Dreht die Mühle dann so, dass der Kistenstapel unter der jetzt tiefer hängenden Leiter platziert wird. Ihr könnt nun hochklettern und habt es unter das Dach geschafft!

Schritt 2: Repariert den Zahnrad-Mechanismus

Hier findet ihr einen kaputten Zahnrad-Mechanismus, der noch zwischen euch und der verschlossenen Tür steht. Um ihn zu reparieren, braucht ihr einige Materialien.

Ihr braucht: 20x Metallschrott

Oben unter dem Dach müsst ihr noch das Zahnrad reparieren, damit sich die Mühle wieder dreht und die Tür im Erdgeschoss aufgeht.

Wo finde ich Metallschrott?

Die besten Chancen habt ihr immer an Sendemasten. In ihrem Umkreis finden sich fast immer mehrere Metallreste, für die ihr pro aufgesammelten Teil gleich 3x Metallschrott bekommt. Fahrt also einfach ein paar der Türme ab, die bereits auf der Karte aufgedeckt sind.

Habt ihr die Zahnräder wieder in Gang gesetzt, funktioniert die Mühle wieder und der Strom wird eingeschaltet. Jetzt könnt ihr die verschlossene Tür im Erdgeschoss öffnen.

Vergesst nicht eure Coupons, damit ihr die Blaupause vom PC herunterladen könnt.