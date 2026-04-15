Überraschend verschoben: Wenige Tage vor Release tritt Outbound auf die Bremse und wir müssen weiter warten, aber zum Glück nicht lange

Outbound wurde überraschend verschoben.

Eigentlich sollte am 23. April 2026 Outbound erscheinen. Das Open-World-Adventure wird von vielen Fans heiß erwartet, was über eine Million Wishlist-Einträge auf Steam beweisen. Die Verschiebung kommt derart knapp vor dem geplanten Release sehr überraschend, aber immerhin dauert die zusätzliche Wartezeit nicht allzu lange.

Der neue Releasetermin für Outbound ist der 14. Mai 2026. Genau drei Wochen später also, als bisher angekündigt. Dann erscheint der gemütliche Roadtrip (hoffentlich) für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.

1:19 Outbound bestätigt Releasetermin und schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen

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Was ist der Grund für die plötzliche Verschiebung?

Das Entwicklerstudio Square Glade Games gibt die Entscheidung über ein offizielles Statement bekannt. Darin heißt es unter anderem, dass ein Problem aufgetreten sei, das “den Spaß am Spiel negativ beeinflussen könnte”.

“Leider war nicht genug Zeit, um die Veröffentlichung auf allen Plattformen zum geplanten Termin zu garantieren. Bitte seid versichert, dass unser Team sehr hart daran gearbeitet hat, um das Problem zu lösen und alles versucht hat, um im Zeitplan zu bleiben.”

Was genau dahintersteckt, erfahren wir leider nicht. Damit die Technik zum Release auch wirklich rund läuft, bittet das Team um Verständnis für die Entscheidung und ist der Auffassung, dass “die Verschiebung für eine besser optimierte, bug-freiere Erfahrung” sorgen wird.

Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden. Je nachdem was genau aufgefallen ist, scheint es sich immerhin nicht um eine Kleinigkeit gehandelt zu haben.

Für uns bedeutet das vor allem: Abwarten. Auch wenn es nur drei Wochen sind, standen einige Cozy-Fans bestimmt schon ungeduldig in den Startlöchern, da es in wenigen Tagen losgegangen wäre.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Outbound und könnt ihr die Entscheidung des Entwicklerteams nachvollziehen?