'Jetzt schäme ich mich für meine Hütte': Palworld-Fan baut ganze Stadt und zeigt Community, was möglich ist

Ein Palworld-Fan zeigt auf Reddit eine selbst erbaute Stadt.

Lavafelder, palmenbewachsene Strände, frostige Berghänge, schattige Wäldchen: In der Welt von Palworld gibt es landschaftlich einiges zu entdecken. Auch hier und da stolpern wir über eine kleine, relativ provisorisch anmutende Siedlung, aber einem Fan wollte seine eigene Stadt. "Der spielt ein Städtebauspiel in einem Basenbauspiel", kommentiert ein Community-Mitglied das aufwändige Projekt und hat damit nicht unrecht.

Fan erschafft eigenhändig und ohne Mods die Stadt 'Palcity'

Reddit-User Commercial_Neck8986 verkündet in seinem Post: "Also ich hab Palcity gebaut ... habe zwei Wochen bis zur Fertigstellung gebraucht [keine Mods benutzt]." Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Der Fan zeigt die beeindruckende Stadt im Rundflug mit seinem Jetragon. Schaut selbst:

Die Stadt mutet mittelalterlich an und besteht aus mehreren Ringen, die jeweils von Befestigungsmauern eingefasst sind. In der Mitte befindet sich eine Burg mit Türmen und breitem Treppenaufgang. Witziger Höhepunkt des Videos ist der Moment, in dem der Fan diese betritt und die Inneneinrichtung zeigt: Eine Toilette! "Der Thron ist der beste Part", kommentiert ein User.

Palcity nimmt nahezu eine komplette Insel ein und ist perfekt an deren Form angepasst. Wir wollen gar nicht erst zählen, wie viele einzelne Häuser gebaut wurden. Und wer das Spiel kennt, weiß auch, wie störrisch das Baumenü manchmal sein kann.

Um ein Dach auf unsere eigene bescheidene Hütte zu setzen, mussten wir bereits manchmal einen Trick anwenden, bei dem wir zuerst unten ein weiteres Dachteil angesetzt, darauf aufgebaut und es dann wieder entfernt haben.

Die Community diskutiert, wie das möglich war

"Mann, jetzt schäme ich mich, wenn ich meine eigene Hütte anschaue", gibt ein Community-Mitglied zu. Manche Reddit-User wundern sich auch, warum die Gebäude nicht verfallen. Eigentlich haben wir für unseren Basenbau nämlich nur in einem abgesteckten Kreis rund um die Palbox Platz. Der hätte nicht mal für einen Bezirk dieser Stadt gereicht.

Bauwerke, die wir außerhalb errichten, verfallen. Aber es gibt einen cleveren Trick: Wir können nämlich einfach einstellen, dass genau das nicht passiert. In unserem Einstellungs-Guide bekommt ihr weitere nützliche Tipps.

Neben unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können wir nämlich auch individuelle Regeln für unsere Welt festlegen. Hier können wir beispielsweise einstellen, ob wir fürs Ableben mit dem Verlust unserer Items und Pals bestraft werden, aber eben auch, ob wir Überfälle auf unsere Basis haben möchten oder wie es mit dem Verfall von Gebäuden aussieht.

Das dürfte auch für Palcity essenziell sein. "Anders wäre es gar nicht möglich, dass instand zu halten", mutmaßt ein Fan. Eine andere Person freut sich über den Tipp: "Ich muss das jetzt auch ändern. Habe eine komplette Mauer in einer meiner Basen verloren."

Was sagt ihr zu dieser beeindruckenden Bauleistung?