Palworld: Erfinder der Pokémon-Mod meldet sich mit neuen Wesen zurück, die ‚total legal‘ sind

Dass es gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Kreaturen in Palworld und den Monstern aus Pokémon gibt, ist nur schwer abzustreiten. Kein Wunder also, dass sich ein Spieler schnell eine Mod überlegt hatte, die aus den Pals Pokémon macht. Die Mod wurde jedoch ziemlich schnell eingestampft, da The Pokémon Company und Game Freak die Urheberrechte besitzen.

Nun meldet sich der Modder mit einer neuen Mod zurück. Um weiteren Ärger zu vermeiden, hat er die Pokémon und den Spielcharakter Ash durch neue Modelle ersetzt.

Ganz ohne Seitenhieb kommt diese neue Version aber nicht aus. So bezeichnet er die Mod in einem X-Post schelmisch als "völlig legitimes, urheberrechtsfreies Mod-Paket, das nicht auf geistigem Eigentum eines bestimmten Unternehmens aus Japan basiert". Die neuen Monster erinnern außerdem nach wie vor an Pokémon, nur eben auf eine ganz neue, etwas absurde Weise, die uns zum Schmunzeln bringt.

Palworld: Pokémon-Mod kehrt als legale Variante zurück

Was hat sich in der Mod verändert? Sämtliche Pokémon, die vorher in der Mod zu sehen waren, wurden ausgetauscht. Der Modder ließ es sich jedoch nicht nehmen, trotzdem noch Ähnlichkeiten zu den Pokémon bestehen zu lassen. Aus Pikachu wurde beispielsweise eine „gelbe, elektrische Ratte“ und Plinfa wurde einfach zum „blauen Pinguin“.

Auch die Spielfigur wurde so verändert, dass sie auf den ersten Blick nicht mehr sofort mit Ash in Verbindung gebracht werden könnte. Doch der Charakter hat eine „weiß- und rotfarbene Mütze“, die uns trotzdem ziemlich bekannt vorkommt.

Die neue Mod mit den teils urkomischen Kreaturen könnt ihr in seinem neusten Video bestaunen:

Weitere Wesen, die euch bekannt vorkommen könnten, sind der „Feuerfuchs“, das „Schaf mit Zöpfen“ und eine „Topfzwiebel“. Die neuen Monster sehen vielleicht nicht mehr direkt wie Pokémon aus, doch die Anspielungen sind unverkennbar.

Am verstörensten ist wohl der Raptor, der eine Blume auf dem Kopf trägt. Seine Arme scheinen ihr eigene Physik zu haben. Dadurch läuft er so merkwürdig herum, dass wir heute Nacht vermutlich Albträume davon bekommen.

Wenn ihr dachtet, dass das Ganze nicht noch verrückter werden kann, habt ihr euch getäuscht: Besonders kurios ist der erste Bosskampf, der eine Anspielung auf die Rücknahme seiner ersten Mod durch die Rechtsabteilungen von The Pokémon Company und Game Freak anspielt. Im Bosskampf müssen wir nämlich gegen ein 3D-Modell von Saul Goodman antreten, der als Anwalt in der TV-Serie Better Call Saul fungiert.

Als Pal beschwört er eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, die der Modder wohl unterschreiben musste. Glücklicherweise kann er den Kampf für sich gewinnen, was er im echten Leben eher nicht behaupten kann.

Wollt ihr wissen, was hinter Palworld steckt, könnt ihr euch das folgende Video ansehen:

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video sind viele Fans davon belustigt, was sich der Modder einfallen lassen hat. Einige mögen die neue Mod und finden, dass die Kreaturen so teilweise ins echte Spiel gehören.

Es gibt noch andere User, die weitere Franchises in Palworld sehen wollen. Darunter fallen beispielsweise Digimon und Skylanders. Allerdings glauben wir, dass der Modder sich trotz Sinn für Humor nicht noch einmal mit solch großen Unternehmen anlegen und eine Klage riskieren will.

Was haltet ihr von der neuen Mod?