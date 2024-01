Palworld: Einen der stärksten Pals habt ihr sicher ignoriert - Community feiert die 'Eiscreme-Katze'

Sweepa sieht eher flauschig als mächtig aus, aber täuscht euch nicht.

Manche Pals wie Mammorest sehen einfach von Natur aus respekteinflößend und mächtig aus. Sweepa sieht dagegen aus wie eine aus Eiscreme geformte Katze mit gewaltigem Schnurrbart. Aber genau dieser Pal, der euch womöglich bisher kaum beeindruckt hat, kommt mit einer versteckten "Superkraft". Ein YouTuber zeigt, wie das Flauschvieh dank seines Partner-Skills übertrieben stark werden kann.

Deshalb ist Sweepa so mächtig

Das Wichtigste in Kürze Der YouTuber TagBackTV zeigt in einem Video, wie der Pal Sweepa durch seinen Partner-Skill extrem stark werden kann.

Sweepa verfügt über den Partner-Skill King of Fluff, der seine Stats mit jedem Swee im Team verbessert.

Swee hat die Fähigkeit Fluffy, die mittels Entsafter noch gelevelt und verbessert werden kann, um den Prozentsatz des Buffs zu steigern.

Der YouTuber TagBackTV zeigt in seinem Video unter anderem ein Sweepa, das auf nur Level 39 mit einer Angriffskraft von 1370 daherkommt und einen passiven Bonus von stolzen 159% erhält. Um solch beeindruckende Zahlen zu erhalten, ist einiges nötig, aber die Basis ist zunächst mal ziemlich simpel und bietet Sweepa schon einen großen Vorteil, selbst wenn ihr es nicht ganz so weit treibt:

Sweepa verfügt über einen Partner-Skill namens King of Fluff. Dieser sorgt dafür, dass die Stats des Flauschballs mit jedem Swee im Team verbessert werden. Der Pal Swee hat dazu passend die Fähigkeit Fluffy, die besagt, dass er Sweepas Stats bufft, sobald er im Team ist. Und das Beste: Die Boni stapeln sich auch!

TagBackTV demonstriert im Video mehrere Beispiele von ganz simpel bis zu wirklich lächerlich starken Steigerungen. Hier ein paar Zahlen:

Ein Sweepa und ein Swee mit dem Basislevel für Fluffy: 12% mehr Angriffskraft für Sweepa, 12% mehr Verteidigung

Ein Sweepa und ein Swee mit Fluffy auf Level 3: 19% Boost für Sweepa

Ein Sweepa und ein Swee mit Fluffy auf Level 5: 24% Bosst für Sweepa

Ein Sweepa, zwei Swees auf Fluffy-Level 5, plus zwei Swees auf Fluffy-Level 3: 86% Boost für Sweepa

Um das Level von Fluffy zu erhöhen, nutzt der YouTuber den sogenannten "Entsafter" (ja, das Teil heißt wirklich so). Der kann auf Level 14 freigeschaltet werden und dient dazu, die Seelen aus Pals zu extrahieren und andere Pals damit zu verstärken. Allerdings sei gesagt, dass wirklich viele Swees zum "Entsaften" notwendig sind, um hier alles zu maxen.

Zudem empfiehlt TagBackTV Crossbreeding, um das Sweepa mit den besten passiven Fähigkeiten auszustatten. Sein Tipp: Legend, Ferocious und Musclehead. Hier könnt ihr euch das ganze Video anschauen:

Community freut sich über den übertrieben starken Skill

Unter dem Video freuen sich Community-Mitglieder über die Entdeckung oder berichten davon, nur drauf gewartet zu haben, bis jemand das teilt. "Ich liebe es, so was zu sehen. Das gibt mir einen guten Grund, weiter auf Entdeckung zu gehen", schreibt eine Person.

"Ich könnte vielleicht endlich imstande sein, den Turmbossen mit dieser flauschigen Katze einzuheizen! Ich liebe es", stellt ein anderer User fest. "Ich wünschte, mehr Leute würden Videos zu übertrieben starken Teams machen."

Ein Fan merkt an: "Sweepa ist nicht der einzige Pal, mit dem du das machen kannst. Elizabee hat Queen Bee und Beeguard hat Worker Bee, was denselben Effekt hat wie bei Swee und Sweepa", hält dann jedoch fest: "Obwohl du Sweepa reiten kannst, was es besser macht." Dem stimmt auch TagBackTV zu und ergänzt, er finde, Elizabee sei schwerer zu fangen und zu züchten.

Kanntet ihr diesen coolen Trick schon? Oder habt ihr vielleicht bereits ein Swee und ein Sweepa, aber die Mechanik komplett übersehen?