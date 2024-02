Palworld: Neu entdeckter Pal sieht verdächtig nach einem Mewtu-Zwilling aus und die Community ist genervt, weil sie es einfach nur noch lächerlich findet

Ganz so sieht der Pal nicht aus, aber doch ziemlich ähnlich (Copyright: Pokémon Company).

Wart ihr in den letzten Wochen im Internet unterwegs, dann konntet ihr der Debatte um Pokémon und Palworld kaum entkommen. Immer wied tauchten Vergleiche zwischen Taschenmonstern und Pals auf und inzwischen hat auch die Pokémon Company angekündigt, den Fall zu prüfen.

Da ist es kaum verwunderlich, dass auch eine Kreatur, die im Code der Pokémon-Alternative versteckt war, eine kaum übersehbare Ähnlichkeit zu einem Taschenmonster aufweist. Aber die Überschneidungen beim Design sind in diesem Fall eben doch ziemlich gravierend.

Das ist der bisher unbekannte Pal 'Dark Mutant'

Auf X (ehemals Twitter) bemerkt der YouTuber Lewtu spöttisch: "Hahahaha, heilige Scheiße für dieses Palworld-Design, das im Code zurückgeblieben ist. Ihr könnt das nicht ernst meinen, Mann." und zeigt dazu das Vergleichsbild zwischen dem Pal namens Dark Mutant und dem legendären Pokémon Mewtu.

Warum noch niemand zuvor die Kreatur entdeckt hat, steckt auch bereits in der Aussage des YouTubers: Der Pal wurde im Code gefunden, ist aber aktuell nicht im Spiel. Trotzdem habe es aber, so Lewtu in den Antwortposts, Stats und einen Elementtyp. Auch einen Namen habe der Pal, nämlich Dark Mutant.

In den Kommentaren bemerkt ein User, es könne sich um ein Modell handeln, das nur zu Übungszwecken erstellt wurde. Der YouTuber widerspricht und meint, das sei bei einem komplett fertigen Design eher unwahrscheinlich und aus Erfahrung mit ähnlich gestrickten Spielen unüblich.

Warum der Pal sich im Code versteckt, aber nicht im Spiel gelandet ist und ob geplant ist, dass er dort noch landet, lässt sich nicht sagen. Der Paldex ist jedenfalls aktuell noch nicht vollständig. Das Monstersammel-Spiel ist aktuell noch im Early Access und verfügt über 111 Pals. Zum Full Release sollen es dann 175 sein.

In den Antworten zeigen sich einige Fans interessiert an dem Fund oder äußern sich ebenfalls zu der augenscheinlichen Ähnlichkeit. Viele merken aber auch an, dass sie die Plagiats-Diskussion um Palworld leid seien; egal, welche Meinung sie vom Spiel haben.

Lewtu merkt dazu selbst an, dass sein Post nicht als Anschuldigung zu verstehen sei. Allerdings nennt er das Design "kreativen Bankrott" und merkt an: "Wäre schön, Palworlds spaßigen Gameplay Loop ohne Desigsn zu haben, die denen so ähnlich sind, die ich im Allgemeinen stark bevorzuge."

Was sagt ihr zu Dark Mutant und was denkt ihr, zu welchem Zweck er aktuell im Code schlummert?