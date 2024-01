Palworld: Paldium Fragmente - So findet ihr sie für Pal Box und Pal Sphäre

So bekommt ihr die wichtige Pal Sphär, beziehungsweise alles, was ihr dafür braucht..

Wenn ihr in Palworld startet, wollt ihr natürlich sofort Pals fangen. Dafür braucht ihr aber erst mal eine Pal Sphäre und das erfordert einige Schritte. Vor allem, wie ihr an Paldium-Bruchstück (Paldium Fragment) kommt, ist gar nicht so einfach ersichtlich. Wir verraten euch Schritt für Schritt, wie ihr zum Ziel kommt.

So baut ihr die Pal Sphäre

Für eine Pal Sphäre braucht ihr die Pal Box. Sie bildet die Basis, für die Paldium-Bruchstücke nötig sind, an die ihr auf unterschiedliche Arten rankommen könnt. Dafür wiederum ist eine Steinerne Spitzhacke zwar nicht zwingend nötig, aber nützlich.

Primitve Werkbank bauen

Zunächst mal solltet ihr euch eine Primitive Werkbank bauen, die ihr braucht um Dinge herzustellen. Dafür braucht ihr:

2x Holz

Steinerne Spitzhacke

Nun könnt ihr die Steinerne Spitzhacke craften. Mit dieser kommt ihr wesentlich schneller und müheloser an Paldium-Bruchstücke. Hierfür benötigt ihr:

5x Stein

5x Holz

Das braucht ihr für die Pal Box

1x Paldium-Bruchstück

8x Holz

3x Stein

So bekommt ihr Paldium-Bruchstücke

Ihr könnt sie aus Steinhaufen bekommen, die ihr unter anderem im Start-Areal findet, allerdings ist bei diesen die Chance ziemlich gering, das gesuchte Item zu erhalten. Stattdessen habt ihr eine weit bessere Chance bei den blauen Brocken, die ebenfalls im Start-Gebiet verteilt sind.

Egal ob Steinhaufen oder blaue Brocken, ihr könnt einfach mit den Fäusten auf sie einschlagen, aber seid mit der Spitzhacke schneller.

Das braucht ihr für die Pal Sphäre

Hier baut ihr die Pal Sphäre.

1x Paldium-Bruchstück

5x Holz

5x Stein

Palworld ist am 19. Januar auf Xbox-Konsolen und dem PC in den Early Access gestartet und schon einen Tag vorher auf Twitch richtig eingeschlagen. Erste Streamer durften nämlich noch früher loslegen. Das Spiel ist auch direkt im Game Pass gelandet. Auf GamePro findet ihr viele hilfreiche Guides für den Start, wie für die besten Starter-Pals, Start-Waffen oder zum Koop.