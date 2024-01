Palworld könnte der erste Überraschungshit 2024 werden: Ein extrem brutales 'Pokémon'-Survival mit Basenbau

Palworld hat einen wirklich ungewöhnlichen Mix im Programm.

Das Konzept von Palworld ist ohne Zweifel ziemlich abgedreht: In einer bunten Open World treffen wir auf niedliche Kreaturen, die stark an Pokémon erinnern. Aber Palworld ist nicht etwa ein gemütliches RPG, sondern ein Survivalspiel mit richtig brutalen und überdrehten Elementen.

Die Pals zücken nämlich auch mal Knarren – und das ist bei Weitem noch nicht das Heftigste, was es zu sehen gibt. Schwarzer Humor wird in diesem Spiel großgeschrieben. Stellt sich also die Frage, was da genau zu erwarten ist.

Erste Personen zocken bereits und das Spiel hat auf Twitch richtig Fahrt aufgenommen. Ab morgen könnt ihr sogar im Game Pass selbst loslegen.

Palworld startet morgen im Game Pass und das erwartet euch

Das Spiel startet am 19. Januar erst mal in den Early Access, also könnten Inhalte sich bis zum Full Release noch ändern oder erweitert werden. Für welche Plattformen erscheint Palworld? Der Early Access startet zunächst auf PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Titel ist dann auch direkt im Game Pass enthalten, sodass ihr als Mitglieder ohne Zusatzkosten reinschnuppern könnt.

Was ist dieses Spiel eigentlich genau? Palworld ist ein Survivalspiel mit Basenbau, beziehungsweise Base-Defense, Open World, Crafting und natürlich der sofort ins Auge stechenden Kreaturensammel-Komponente. Dabei gilt es, den Paldex zu vervollständigen. Klingt irgendwie vertraut, oder?

1:12 Palworld - Der Pokémon-Shooter startet in wenigen Tagen in den Early Access

Die Pals wandern durch die Welt, bis wir sie rekrutieren, um uns bei allen möglichen Jobs zu unterstützen. Die Tierchen haben nämlich unterschiedliche Fähigkeiten und Charakterzüge. Manche sind neugieriger, andere scheuer, einige eignen sich gut für Minenarbeit, weitere um Holz für unsere Gebäude zu hacken.

Dadurch automatisieren wir die Arbeiten nach und nach und diese Elemente stehen beim Open World-Spiel klar im Fokus, während wir kein Story-Spiel, gefüllt mir Quests erwarten sollten (via eurogamer). Wir können die Pals aber auch als Mounts oder Glider nutzen, mit ihnen durch die Welt fliegen oder schwimmen - und natürlich sind da noch die Kämpfe.

In denen Kämpfen stehen uns die Pals natürlich ebenfalls zur Seite, teilweise bis an die Zähne bewaffnet. In der offenen Welt treffen wir immer wieder auf Bosse, daneben müssen wir aber eben auch unsere Basis gegen Anstürme wilder Pals verteidigen. Letzteres ist aber auch abschaltbar, falls wir unsere mühevoll erstellten Bauwerke nicht verlieren wollen.

Der Twitch-Hit ist ziemlich brutal

Auf Twitch konnte das Spiel bereits erste große Erfolge feiern. Einige Streamer durften bereits verfrüht loslegen und der Titel konnte sogar bis zu 104.000 Zuschauer*innen zur gleichen Zeit (via sullygnome.com) verzeichnen. Die Neugier ist vermutlich groß und auch die reichlich übertriebene, böse Comic-Brutalität dürfte ihren Teil beigetragen haben.

Das Eurogamer-Review betont immer wieder, dass die Pals niedlich sind, gerade, wenn sie auf unserer Basis arbeiten. Aber: Wir können die Tierchen tatsächlich auch schreddern - und das geht auch mit menschlichen NPC-Begleitern, wie dieser Clip zeigt.

Das Ganze wird dann nicht mit voll präsentem Splatter, sondern verpixelt dargestellt, aber bei diesen Komponenten orientiert sich der Titel definitiv an äußert schwarzhumorigen Cartoon-Serien. Im Internet kursieren bereits jetzt zahlreiche Clips und Posts darüber, wie weit das Spiel geht. Wer es also lieber cozy mag und das als geschmacklos empfindet, bleibt dann doch lieber bei anderen Monstersammler-Titeln.

Was haltet ihr bisher von Palworld? Werdet ihr reinschauen, vielleicht im Game Pass oder ist das nichts für euch?