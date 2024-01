Palworld: 9 praktische Dinge, die wir gerne früher gewusst hätten

Wie andere Survival-Spiele auch erklärt euch Palworld recht wenig zum Start. In diesem Genre ist es normal, zu scheitern und dann vielleicht sogar nochmal von vorn anzufangen. Falls ihr euch den Einstieg aber etwas erleichtern möchtet, dann folgt unseren Tipps zum erfolgreichen Pal-Imperium.

Die Position eurer ersten Basis

Ohne eine Werkbank und Ressourcen kommt ihr in Palworld nicht weit. Daher sollte eure erste Priorität eine Basis sein. Die Position eures ersten Lagers ist dabei durchaus wichtig.

Eine gute erste Basis sollte drei Punkte abdecken:

guter Zugang zu Ressourcen

guter Zugang zu verschiedenen Pals

Leicht zu verteidigen gegen Angriffe

Daher empfehlen wir euch, nahe des Startpunkts, etwas unerhalb am See euer Lager aufzuschlagen. Hier habt ihr ein Erzvorkommen, Zugang zu Paldium und vielen Start-Pals, wenn ihr den Teleportpunkt weiter unten im Tal freischaltet.

Außerdem lässt sich die Basis sehr gut verteidigen. See und Klippen schützen euch, sodass Angriffe immer nur von einer Seite kommen. Die Brücke nutzen Angreifer nämlich nie.

Automatisiert früh Stein und Holz

Füllt eure erste Basis nicht mit irgendwelchen Pals. Alle sollten eine Aufgabe haben. Ein paar Cattiva (später Tombat) bauen Stein ab, Lifmunk (später Eikthyrdeer) übernehmen Holz und Daedream (arbeiten als Dunkelheits-Pals auch nachts) schleppen die Materialien zur nächsten Truhe, wo sie eurem gesamten Lager zur Verfügung stehen.

Welche Aufgaben eure Pals übernehmen können erfahrt ihr im Fenster unten rechts, wenn ihr sie näher betrachtet.

So müsst ihr euch nur um das Paldium kümmern und habt an Grundressourcen erstmal ausgesorgt.

Fangt einen oder gleich zehn Pals

Am meisten Erfahrung sammelt ihr durch das Fangen der Pals. Dabei bekommt ihr besonders viel Erfahrung, wenn ihr einen neuen Pal schnappt. Noch mehr gibt es aber, wenn ihr gleich zehn derselben Kreatur einfangt. Danach gibt es gar keine EXP mehr.

Das wirkt sich vor allem am Anfang aus. Lamball, Cattiva und Chikipi findet ihr gerade im Startgebiet in Massen. Außerdem lassen sie sich leicht mit den normalen Pal-Sphären einfangen. Fangt zehn von jeder Art und ihr steigt leicht im Level auf.

Verbessert nicht eure Kampf-Stats, sondern Tragkraft

Mit jedem Level erhaltet ihr nicht nur Tech-Punkte, sondern könnt auch eure Stats verbessern. Einige könnt ihr dabei allerdings vollkommen ignorieren.

Eure Arbeits- und Angriffskraft ist relativ bedeutungslos. Dafür habt ihr die Pals.

Unnötig sind Angriff und Arbeitstempo. Dafür habt ihr eure Pals. Gerade im Kampf machen sie den Löwenanteil eures Schadens aus. Die Punkte dafür auszugeben, bringt außerdem nur eine sehr geringfügige Verbesserung, verglichen mit anderen Stats.

Investiert am Anfang lieber in Tragkraft, wenn ihr noch an eurer Basis feilt. Sobald es dann raus geht in die Welt zum Erkunden, dann lohnt sich Ausdauer. Vor dem ersten Boss, setzt ihr auf Lebenspunkte.

Mehr Pal-Sphären passiv bekommen

Statt Pal-Spähren mühsam selbst herzustellen, solltet ihr euch einige Fixy besorgen. Die kleinen Füchse können auf eurer Farm arbeiten. Dort liefern sie aber keine Wolle, sondern Buddeln den ganzen Tag.

Dabei stoßen sie auf Geld, Pfeile und auch Pal-Sphären. Packt also drei bis vier von ihnen auf die Farm und ihr werdet nie wieder eine einfache Pal-Sphäre herstellen müssen.

Ihr findet sie etwas nordwestlich des Startgebiets.

Nutzt jede Chance auf Lucky Pals (außergewöhnliche Pals)

Mit so viel Pal-Sphären solltet ihr auch gut gerüstet sein, um Lucky Pals zu fangen. Diese besonderen Varianten leuchten und sind schon von Weitem zu hören.

Sie sind zwar äußerst stark und die Kämpfe können schnell ausarten, aber sie besitzen mächtige Buffs, die sie wertvoll für eurer Team machen.

Sammelt die Lifmunk-Statuen

Diese grünen kleinen Statuetten sind überall auf den Pal-Inseln versteckt. Wenn ihr sie zu einer der Aufwertungs-Statuen bringt, dann könnt ihr damit die Fangrate euer Pal-Sphären verbessern.

Nur so schafft ihr es auch, die großen Bossmonster zu fangen.

Geht den ersten Boss erst mit Level 13 an

Das Tutorial versucht euch schon früh zum ersten Turm-Kampf zu schicken. Trotzdem solltet ihr euren Charakter und die Pals noch etwas verbessern.

Armbrust und Fellrüstung erleichtern euch massiv den Abschluss des Tutorials.

Auf Stufe 12 bekommt ihr die Fellrüstung, die euch einiges mehr an Defensive gibt und auf Level 13 könnt ihr die Armbrust herstellen. Mit beiden Gegenständen und einigen aufgepowerten Pals ist der Boss um einiges leichter.

Unterschiede zwischen Game Pass und Steam

Macht euch, gerade beim Lesen von Guides, bewusst, dass sich die Versionen von Palworld massiv unterscheiden. Hier gibt es nicht nur technische Unterschiede, sondern auch im Gameplay.

So ist auf Steam die Statue, mit der ihr eure Fangrate und Pals verbessert, Teil des Tutorials und sie lässt sich leicht für Technikpunkte kaufen. Auf Xbox müsst ihr hingegen den ersten Boss legen, um die Statue freischalten zu können. Allerdings findet ihr sie auch außerhalb eurer Basis bei der Kirche im roten Bereich des Bergs, den ihr erreicht, wenn ihr vom Startpunkt aus immer nach Norden geht.