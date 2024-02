Palworld: Patch v.0.1.1.4 ist da und behebt vor allem einen nervigen Bug

Palworld hat einen neuen Patch bekommen.

Palworld ist nach wie vor das Spiel der Stunde. Der Early Access des Titels, in dem ihr nicht immer ganz so freundliche Monster fangen und Aufgaben für euch erledigen lassen könnt, erfreut sich auch ein paar Wochen nach dem Launch noch größter Beliebtheit.

Und auch wenn man dem Spiel an ein paar Stellen den Early Access-Status noch deutlich anmerkt, bemüht sich Entwickler Pocketpair, größere Bugs und Probleme schnellstmöglich zu beheben. Jetzt wurde das neueste Update veröffentlicht, das das Spiel auf Versionsnummer v0.1.4.1 bringt.

Patch: v0.1.4.1

v0.1.4.1 Systeme: PC, Xbox

Hinweis: Falls sich das Update auf eurer Xbox nicht installiert, ist das kein Grund zur Sorge. Wie Pocketpair bekannt gegeben hat, wurde zunächst die PC-Version gepatcht, die Xbox-Version soll das Update bekommen, "sobald dieses fertig ist."

19:03 Eine Erschütterung der Macht - Palworld im Test

Das bringt Patch v0.1.4.1 für Palworld

Auf X (ehemals Twitter) wurden die offiziellen Patch Notes für Patch v0.1.4.1 veröffentlicht. Die Liste ist nicht besonders lang, allerdings sticht hier besonders ein Fix ins Auge, der sich um einen ziemlich nervigen Bug kümmert.

Bislang konnte es nämlich vorkommen, dass das Spiel abstürzen und die Speicherdaten beschädigt werden konnten, wenn die von der Gilde gesammelte Pal-Zahl 7000 erreichte. Dieser Fehler sollte nun nicht mehr vorkommen.

Außerdem wurde ein Bug behoben, durch den die Fangchance von Pals durch Lifmunk-Figuren gar nicht wirklich angehoben wurde.

Die kompletten Patch Notes findet ihr im Spoiler-Kasten Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel abstürzte und die Speicherdaten beschädigt wurden, wenn die Gesamtzahl der von der Gilde gefangenen Pals ungefähr 7000 erreichte.

Im vorherigen Patch blieben Speicherdaten, die sich bereits in diesem Zustand befanden (für Server, die Weltdaten des Servers) in einem kaputten Zustand, der es unmöglich machte, sie zu laden, aber nach der Anwendung dieses Patches wird das Problem behoben sein und richtig geladen werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige von anderen Spielern ausgerüstete Waffen verschwanden, wenn ein Spieler im Multiplayer eine Granate benutzte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die angezeigte Fangwahrscheinlichkeit zwar anstieg, wenn die Fangmacht mit Lifmunk Effigies verstärkt wurde, die Fangwahrscheinlichkeit aber aufgrund eines internen Verarbeitungsfehlers nicht wirklich anstieg.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Pal, der manuell einer Zuchtfarm zugewiesen wurde, nicht mehr aufwachte, wenn er in den Schlaf fiel.

Ein Problem wurde behoben, bei dem es kein Holz gab, wenn ein Pal an der Basis einen Baum fällte.

Es wurden Gegenmaßnahmen gegen einige Cheats und Exploits implementiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Für die nähere Zukunft hat Pocketpair bereits weitere Patches in Aussicht gestellt.

Palworld erschien in einer Early Access-Version am 19. Januar 2024 zunächst auf den Xbox-Konsolen sowie dem PC. Der Titel, in dem sich alles um die Pokémon-ähnlichen Pals dreht, schlug ein wie eine Bombe und überholte zeitweise mit mehr als 2 Millionen gleichzeitigen Spieler*innen auf Steam alteingesessene Dauerbrenner wie Counter-Strike. Die Vollversion des Spiels soll erst Anfang 2025 erscheinen, dann auch auf der PS5.