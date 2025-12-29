Gamer-Papa lässt 3 Jahre alte Tochter an seiner PS5 zocken - und sie holt ihm direkt seine allererste Platin-Trophäe

Man kann offenbar gar nicht früh genug damit anfangen, Platin-Trophäen einzuheimsen. Dieser Vater verdankt seiner dreijährigen Tochter den ersten Edelmetall-Kelch dieser Art auf der PS5.

David Molke
29.12.2025 | 18:15 Uhr

Platin-Trophäen zeigen an, wenn ein Spiel komplett durchgespielt wurde und sind sehr beliebt. Platin-Trophäen zeigen an, wenn ein Spiel komplett durchgespielt wurde und sind sehr beliebt.

Bei den meisten Trophäen-Jäger*innen dürfte sich die Leidenschaft für die besonderen PlayStation-Belohnungen erst im Lauf der Zeit entwickelt haben – nachdem sie bereits viele Spiele gezockt haben.

Bei dieser jungen, aufstrebenden Gamerin hier sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Sie hat bereits im zarten Alter von gerade einmal drei Jahren ihre erste Platin-Trophäe freigeschaltet. Die ist allerdings nicht nur ihre erste Errungenschaft dieser Art, sondern gleichzeitig auch die erste ihres Vaters.

Letztes Update am 29. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Vater verdankt die erste Platin-Trophäe auf PS5 seiner kleinen, dreijährigen Tochter

Darum geht's: Wenn ihr in einem PlayStation-Spiel wie zum Beispiel Horizon Forbidden West die Story beendet, bekommt ihr dafür eine Gold-Trophäe, für größere Quests gibt es Silber und für kleinere Neben-Herausforderungen Bronze. Habt ihr wirklich alles geschafft und gesammelt, schaltet ihr zur Belohnung die Platin-Trophäe frei.

Video starten 6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

Dementsprechend handelt es sich dabei um ein eher umfangreiches Vorhaben, was von vielen PS5-Spieler*innen komplett links liegen gelassen wird. Nichtsdestotrotz erfreut sich die Trophäenjagd größter Beliebtheit und wer einmal damit angefangen hat, kann oft nicht mehr damit aufhören.

Aber so früh wie dieses kleine Mädchen hier legen wohl wirklich nur die allerwenigsten Trophäenjäger*innen los: Auf Reddit berichtete ein stolzer Vater vor zwei Jahren, dass er die erste Platin-Trophäe seiner PS5-Karriere ebendieser Tochter verdankt.

Das Vater-Tochter-Gespann hat ganz offensichtlich gemeinsam sehr viel MY LITTLE PONY: Ein Maretime Bucht-Abenteuer gezockt. So viel, dass das Duo alle 14 Trophäen ergattern konnte, inklusive der letzten Platintrophäe.

Hier seht ihr das Beweisbild:

Mehr GamePro-News findet ihr hier in diesen Beiträgen auf unserer Seite:

Lego-Glückspilz hat als Kind seinen halbfertigen Sternenzerstörer verloren, weil die Eltern ihn einlagern mussten - nach 15 Jahren findet er ihn in perfektem Zustand wieder
von Eleen Reinke
"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus
von Cassie Mammone
PS Plus-Fans feiern wunderschönes Bonus-Game bei Extra: "Das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe viel gezockt"
von Linda Sprenger

Die Reaktionen auf den Beitrag fallen herzig aus: Ein paar Leute scherzen, dass es schon okay wäre, My Little Pony zu mögen. Der Urheber des Posts müsse also nicht seine Tochter vorschieben, sondern könne einfach zugeben, dass er das Spiel gefeiert hat.

"'Tochter', ja ja. Es ist okay, MLP [My Little Pony] zu mögen, Bro. Du bist hier unter Freund*innen."

Wieder andere tauschen sich über weitere Spiele aus, die sich gut mit jüngeren Spieler*innen zusammen spielen lassen. Ein weiterer Elternteil berichtet zum Beispiel davon, mit seinem fünfjährigen Kind bisher vor allem Mario Kart und Paw Patrol gezockt zu haben.

Wie alt wart ihr bei eurer ersten Platin-Trophäe? Spielt ihr mit euren Kids und wenn ja, was?

