Path of Exile 2 hat Input-Lag auf PS5: So läuft euer Spiel wieder flüssig!

Path of Exile hat aktuell auf PS5 mit einem großen Input-Lag zu kämpfen. So fixt ihr das Problem!

Der Start von Path of Exile 2 verlief bislang alles andere als reibungslos. Nicht nur gab es bis Mitternacht starke Probleme mit den Servern und lange Warteschlangen, auch konnten bis vor wenigen Stunden viele Steam-Keys nicht eingelöst werden – das Problem sollte mittlerweile gefixt sein.

Auf PS5 plagt euch derzeit jedoch noch ein weiteres Problem: massiver Input-Lag! Die gute Nachricht ist, dass wir einen einfachen und schnellen Fix für euch haben, mit dem eure Controller-Eingaben wieder direkt übernommen werden.

Path of Exile 2 denkt, ihr lebt in Amerika

Was ist das Problem? Path of Exile 2 ist aktuell auf PS5 so programmiert, dass das Spiel für euch automatisch den besten Server auswählt. Dumm nur, dass das Spiel denkt, ihr würdet in Amerika leben und euch so auf den Texas-Server packt.

Das führt nicht nur dazu, dass ein deutlich spürbarer Input-Lag entsteht. Auch haben wir festgestellt, dass die Grafikqualität massiv unter dem falsch eingestellten Server leidet.

So umgeht ihr den Input-Lag auf PS5

Um den korrekten Server auszuwählen, müsst ihr lediglich Folgendes tun:

Beendet eure Partie und geht zurück ins Hauptmenü

Ruft mit der Optionen-Taste die Optionen auf

Geht auf den Spiel-Tab

Geht zu Gateway und stellt den Server manuell auf Frankfurt (EU)

Im Spiel-Tab müsst ihr den Server manuell auf Frankfurt ändern.

Habt ihr den Server gewechselt, sollte das Problem mit dem Input-Lag der Vergangenheit angehören.

Gebt uns gerne im GamePro-Kommentarbereich kurz Feedback, ob der Workaround für euch funktioniert hat.

