Am Anfang von Path of Exile 2 haben wir geflucht - und jetzt 7 Tipps für euch, damit ihr das nicht auch tun müsst

Neulinge in Path of Exile sollten sich die folgenden Zeilen gut durchlesen.

Während unserer Zeit mit Path of Exile 2 hat uns das Spiel alles abverlangt. Knallharte Bosse und tiefe Charakterentwicklung brauchen einiges an Eingewöhnung. Damit ihr es zum Start einfacher habt und nicht ganz so viel flucht wie wir, haben wir ein paar Tipps gesammelt, mit denen ihr schnell in den Diablo-Konkurrenten einfindet.

Spielt keine Nahkampfklasse

Das mag zwar hart klingen, wenn ihr euch auf Mönch und Krieger freut, jedoch solltet ihr, gerade wenn ihr noch keine Erfahrung mit Path of Exile habt, lieber eine Fernkampfklasse wählen. Ihr werdet rasch von normalen Monstern umzingelt und die beweglichen Fernkämpfer*innen haben es hier viel einfacher, mit diesen Situationen umzugehen, da sie Feindgruppen einfach hinter sich herziehen können.

Alternativ solltet ihr über einen Bogen oder eine Armbrust als Zweitwaffe nachdenken. Die können euch das Leben retten, gerade in bestimmten Bosskämpfen.

Setzt euch kurzfristige Ziele im Skillbaum

Der passive Skillbaum kann im ersten Moment überwältigend sein. Daher solltet ihr euch eher kurzfristige Ziele setzen und den Baum nicht als Ganzes sehen.

Konzentriert euch darauf, die Fähigkeiten zu stärken, die ihr am liebsten nutzt. Arbeitet euch zu den Knoten vor, die eure Waffe verbessern und nehmt einen defensiven Ast mit, wenn ihr merkt, dass ihr zu viel auf die Nase bekommt.

Lebensregeneration auf Gegenständen

Um eure Heiltränke zu füllen, müsst ihr Gegner töten. Das kann aber schwierig werden, wenn ihr keine Füllungen mehr habt und mit niedrigem Leben in die nächste Gruppe müsst.

Daher solltet ihr Lebensregeneration nicht unterschätzen. Habt sie auf mindestens einem Gegenstand oder nehmt ein paar Knoten im Skillbaum mit. Dann könnt ihr euch zwischen Gruppen auch ohne Tränke heilen.

Nutzt mehrere Elemente

Es kann verlockend sein, als reine Feuermagierin herumzulaufen und alle Talente auf Feuerschaden auszurichten. Das wird euch allerdings das Genick brechen, sobald ihr auf den ersten Gegner trefft, der resistent oder gar immun gegen Feuerschaden ist.

Nehmt daher immer Fähigkeiten unterschiedlicher Elemente mit, damit ihr auf diese Gegner reagieren könnt.

Lest Fähigkeiten aufmerksam durch

Viele Skills in PoE2 interagieren miteinander. Daher solltet ihr ihre Beschreibungen aufmerksam durchlesen, oder euch die hilfreichen Videos im Menü dazu anschauen.

Eingefrorene Gegner werden vom Schrotflintenschuss des Söldners zum Beispiel zertrümmert. Alle Projektile, die durch Feuerwände der Magierin fliegen, verursachen zusätzlichen Feuerschaden.

Es gibt zahllose Kombinationen, die ihr verpassen könnt, wenn ihr nicht aufpasst.

Wertet Waffen und Rüstungen auf

In Path of Exile 2 findet ihr nur selten richtig gute Gegenstände. Stattdessen müsst ihr selbst Hand anlegen. Mit gefundenen Kugeln könnt ihr selbst normale, graue Gegenstände in seltene Monsterkiller verwandeln. Außerdem könnt ihr die Qualität erhöhen, neue Werte hinzufügen oder Sockel einbauen.

So behalten selbst Gegenstände aus dem ersten Akt immer noch ihren Wert im dritten. Lasst also keinen einzigen Orb liegen und packt sie in eure Bank.

Bekämpft unbedingt alle Zwischenbosse

Auf der Karte werden euch kleinere optionale Bosse hervorgehoben. Diese solltet ihr unbedingt bekämpfen, denn sie gehören nicht nur zu Quests und lassen guten Loot fallen, sondern geben euch auch permanente Upgrades, wie Resistenzen, zusätzliche Skillpunkte oder mehr Lebenspunkte.

Falls ihr Path of Exile Veteranen seid und jetzt Tipps für Neueinsteiger habt, dann haut sie uns in die Kommentare.