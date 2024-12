Path of Exile 2: Die besten Einstellungen - Diese Optionen solltet ihr direkt anpassen

Endlich ist es soweit und Path of Exile 2 startet in den Early Access. Wir haben schon einige Stunden im Spiel verbracht und dabei auch etwas in den Einstellungen herumgespielt.

Hier verraten wir euch nun, welche Optionen ihr euch zum Start direkt einmal anschauen solltet, um das bestmöglichste Erlebnis aus dem Spiel herauszuholen.

Eine wichtige Info vorab: Da unsere Eindrücke mangels Testmuster bisher ausschließlich von der PC-Version des Spiels stammen, werden wir den Artikel aktualisieren, sobald wir exklusive Konsolen-Settings finden, die ihr anpassen solltet. Wir gehen aber davon aus, dass ihr alle Einstellungen hier auch in der Konsolenversion benutzen könnt.

Diese Einstellungen solltet ihr euch genau anschauen

Wir gehen an dieser Stelle nur die Einstellungen durch, die ihr anpassen oder zumindest überprüfen solltet. Optionen, die wir nicht erwähnen, könnt ihr einfach belassen, wie sie sind.

Kraftausdruckfilter: Hier empfehlen wir, die Option auszuschalten, weil sie erfahrungsgemäß zu viele Wörter erwischt, die gar keine Kraftausdrücke sind

Hier empfehlen wir, die Option auszuschalten, weil sie erfahrungsgemäß zu viele Wörter erwischt, die gar keine Kraftausdrücke sind Questverfolgung aktivieren: Die Option sorgt dafür, dass unsere aktuellen Questziele rechts unter der Minimap angezeigt werden. Da die Ziele aber auch auf der Karte angezeigt werden, haben wir uns für das Ausblenden entschieden, um so stattdessen mehr von der Spielwelt zu sehen.

Die Option sorgt dafür, dass unsere aktuellen Questziele rechts unter der Minimap angezeigt werden. Da die Ziele aber auch auf der Karte angezeigt werden, haben wir uns für das Ausblenden entschieden, um so stattdessen mehr von der Spielwelt zu sehen. Landschafts- und Kartentransparenz: Vor allem wenn ihr viel mit der Overlay-Karte spielt, solltet ihr beide Optionen auf Anschlag (rechts) schieben. Die Karte passt sich nämlich nicht an den Hintergrund an und hebt sich daher oftmals nicht optimal und gut lesbar ab. Die Transparenz zu reduzieren, hilft hier zumindest etwas.

Vor allem wenn ihr viel mit der Overlay-Karte spielt, solltet ihr beide Optionen auf Anschlag (rechts) schieben. Die Karte passt sich nämlich nicht an den Hintergrund an und hebt sich daher oftmals nicht optimal und gut lesbar ab. Die Transparenz zu reduzieren, hilft hier zumindest etwas. Bildschirmwackeln und Kamera-Rotationseffekte: Haben wir beides deaktiviert, um ein möglichst unaufgeregtes Bild zu haben. Das ist natürlich Geschmackssache. Wenn es euch nicht stört, könnt ihr beides auch aktiviert lassen.

Haben wir beides deaktiviert, um ein möglichst unaufgeregtes Bild zu haben. Das ist natürlich Geschmackssache. Wenn es euch nicht stört, könnt ihr beides auch aktiviert lassen. Lebensbalken über Charakter: Die Einstellung sorgt dafür, dass über eurem Kopf eine Lebenanzeige auftaucht. Das kann hilfreich sein, wenn ihr die Lebenskugel am unteren Bildschirmrand schnell aus den Augen verliert – schadet aber auch etwas der Immersion.

Die Einstellung sorgt dafür, dass über eurem Kopf eine Lebenanzeige auftaucht. Das kann hilfreich sein, wenn ihr die Lebenskugel am unteren Bildschirmrand schnell aus den Augen verliert – schadet aber auch etwas der Immersion. Globalen Chat anzeigen: Hier kommt es darauf an, ob ihr mitlesen wollt oder nicht. Wenn ihr euch nicht für den Chat interessiert, schaltet ihn einfach komplett ab.

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Autoplay

Während unserer Testphase gab es zudem noch einige Einstellungen zum HUD, die nach einem Patch allerdings verschwunden waren. Kehren sie zum Release zurück, nehmen wir die dazugehörigen Anpassungen noch mit auf.

Ihr könnt Path of Exile seit dem 6. Dezember 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PS5 im Early Access spielen. Bis zum Full-Release sollen 6-12 Monate vergehen. Danach werden auch die restlichen Akte, Klassen und Endgame-Inhalte ins Spiel kommen.

Habt ihr selbst noch hilfreiche Einstellungen entdeckt, postet sie gerne im Kommentarbereich und helft so der Community.