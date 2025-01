Path of Exile 2 wird Free to Play: Alles, was ihr über den Full Release wissen müsst

Path of Exile 2 bekommt noch dieses Jahr neue Inhalte und ein Free to Play-Modell.

Path of Exile 2 ist bereits am 6. Dezember auf PS5, Xbox Series X/S und PC in den Early Access gestartet und bringt schon jetzt eine ganze Menge an Inhalte mit. Trotzdem soll bis zum Full Release noch einiges dazukommen. Außerdem greift erst dann das geplante Free to Play-Modell, das ihr womöglich schon aus Teil 1 gewohnt seid.

Wer schon früher dabei sein will, muss ein Unterstützerpaket kaufen. Alles, was ihr zum Full Release wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

Wann erscheint Path of Exile 2 im Full Release?

Ein genaues Datum für den Full Release von Path of Exile 2 gibt es bisher noch nicht, wir wissen aber schon, dass das Spiel noch 2025 komplett fertig werden soll. Entwicklerteam Grinding Gear Games arbeitet schon fleißig an neuen Inhalten und rechnet mit einem Early Access-Zeitraum von etwa sechs Monaten.

Der Full Release könnte uns also Mitte des Jahres erwarten, natürlich kann er sich aber immer noch verzögern, gerade auch, da die Community noch einige Schmerzpunkte sieht, beispielsweise beim Balancing.

Was erwartet euch beim Free to Play-Modell von Path of Exile 2?

Während ihr wie schon beim Vorgänger alle Inhalte kostenlos zocken könnt, habt ihr im In Game-Store Zugriff auf Cosmetics sowie Quality of Life-Upgrades. In der ersten Kategorie erwarten euch beispielsweise Outfits und Accessoires wie Flügel oder Pets.

Zu den nützlichen Angeboten gehören dagegen spezielle Truhenfächer, die nicht nur für mehr Platz, sondern auch für mehr Ordnung und Übersicht sorgen. Mit diesen kommt ihr auch eher günstig weg, während eine Rüstung schon mal mit umgerechnet über 40 Euro zu Buche schlagen kann.

Klassische Pay to Win-Elemente gibt es nicht, wer allerdings ausgiebig zocken und auch das Endgame genießen möchte, wird um Käufe wie zusätzliche Fächer kaum herumkommen. Kollege Kevin verschafft euch einen umfassenderen Überblick über die Mikrotransaktionen von Path of Exile 2:

Kein Free to Play-Modell im Early Access

Wollt ihr Path of Exile 2 jetzt schon zocken, dann geht das noch nicht gratis. Ihr müsst eines der kostenpflichtigen Unterstützerpakete erwerben, die bei rund 30 Euro, je nach Plattform, anfangen. Darin enthalten sind aber auch schon Münzen, die ihr im Store in Cosmetics oder nützliche Items investieren könnt.

Welche Inhalte werden beim Full Release in Path of Exile 2 ergänzt?

Ihr könnt bereits jetzt drei Akte der Kampagne, plus umfangreiche Endgame-Inhalte zocken. Dafür könnt ihr auch schon aus sechs Klassen wählen. Beim Full Release soll es aber in vielen Bereichen etwa doppelt so viele Inhalte geben. Teilweise werden diese bereits im Laufe des Early Access-Zeitraums ergänzt.

Das erwartet euch zum Full-Release:

Kampagne mit 6 Akten (aktuell 3, plus NG+ Modus)

100 Bosse (aktuell 50)

12 Klassen mit je 3 Ascendancies (aktuell 6 Klassen mit je 2 Ascendancies)

Bereits jetzt verfügt Path of Exile 2 über rund 400 unterschiedliche Monstertypen. Außerdem könnt ihr es sowohl im lokalen als auch im Online-Koop mit Freund*innen zusammen zocken. Aktuell sorgt für Unmut, dass Third Party-Lootfilter, die auf PC sehr nützlich sind, auf Konsole noch nicht funktionieren. Auch das sollte sich bis zum Full Release, beziehungsweise wahrscheinlich schon früher, ändern.

Wartet ihr schon ungeduldig auf den Full Release, weil ihr erst mal kostenlos in Path of Exile 2 reinschnuppern wollt? Oder zockt ihr vielleicht schon und seid gespannt auf neue Inhalte?