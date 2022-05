Paw Patrol: Grand Prix lässt meine kleine Tochter und mich jubilieren

Seitdem seine Tochter in unregelmäßigen Abständen mit ihm Videospiele zockt, macht sich Tobi über viele Dinge Gedanken, die ihm bislang nicht in den Sinn kamen. Die Frage, warum es so wenig Kinder-Controller gibt, zum Beispiel. Und er lernt Dinge zu schätzen, die er früher möglicherweise übersehen oder als "Nice to have", abgestempelt hätte – wie etwa die Schlau-Steuerung in Mario Kart 8 Deluxe.