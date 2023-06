Payday 3 vorbestellen: Collectors Edition und Day One Edition für PS5 und Xbox Series angekündigt

Endlich hat die lang erwartete Fortsetzung des beliebten Koop-Shooters Payday ein Release Datum. Ab dem 21. September 2023 könnt ihr euch erneut mit euren Freunden in die von Verbrechen geplagte Welt von Payday stürzen.

Wie viel wird das neue Payday für PS5 und Xbox Series X kosten? Mit der Collector's Edition erwarten euch 129,99€, während die Day One Edition nur 39,99€ kostet.

Aktuell könnt ihr euch bei Amazon folgende Varianten schnappen. Wir empfehlen euch lieber schnell zu sein, da uns unbekannt ist wie viele Exemplare noch vorrätig sind.

Die Day One Edition des neuen Paydays könnt ihr euch ab sofort bei Amazon für 39,99€ krallen.

Zurück aus dem friedlichen Ruhestand muss die Gang sich um das Chaos kümmern, welches in ihrer Abwesenheit entstanden ist. Um die neue Bedrohung ausfindig zu machen und zu vernichten, muss die Crew Washington DC hinter sich lassen und nach New York ziehen.

In Payday 3 könnt ihr eurer Habgier freien Lauf lassen: Ob Gold, Bargeld, Schmuck, Waffen oder andere Wertgegenstände - jede Art von Beute kann euch gehören. Dafür müsst ihr jedoch hart arbeiten und clever planen, um so viel Beute wie möglich zu ergattern.

In der Day One Edition des neuen Paydays erwartet euch folgendes:

Dieses schicke Outfit gibt es nicht nur in der Day One Edition von Payday 3, sondern auch in der Collector's Variante.