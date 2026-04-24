PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre

RAM ist mittlerweile ein wertvolles Gut und aktuell leider häufig drei- oder viermal so teuer, wie es vor der großen Arbeitsspeicherkrise und dem KI-Hype der Fall war. Dumm nur, wenn ein RAM-Riegel den Geist aufgibt.

Profilbild von David Molke

David Molke
24.04.2026 | 19:58 Uhr

So sieht das RAM-Kit aus (Bild: reddit.comuserLEONAPROFI) So sieht das RAM-Kit aus (Bild: reddit.com/user/LEONAPROFI/)

Gaming ist mittlerweile gefühlt unbezahlbar geworden. Durch den leider immer noch andauernden KI-Boom kosten Arbeitsspeicher, GPUs und SSDs so viel wie nie zuvor und kein Ende ist in Sicht. Da kann einem ein kaputter RAM-Riegel schon mal den Angstschweiß auf die Stirn treiben.

RAM-Riegel kaputt: User kriegt aber keine 140 Euro zurück, sondern neues Kit im Wert von 450

Bei einer Preissteigerung von 300 bis 400 % hoffen gefühlt alle Hardware-Enthusiast*innen, dass ihre Rechner noch ein bisschen halten. Beim Reddit-User LEONAPROFI war das leider nicht der Fall: Einer von zwei RAM-Riegeln hat den Geist aufgegeben. Das gute Stück wurde vom BIOS einfach gar nicht mehr erkannt.

Video starten 1:24:27 Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

Glücklicherweise hatte die Person noch Gewährleistung auf das für 140 Euro im August 2025 gekaufte RAM-Kit. Wie wir alle wissen, kostet so ein Kit jetzt aber sehr viel mehr. Statt 140 Euro wollen die meisten Händler jetzt eher um die 450 Euro für das 2x16 GB DDR5-RAM-Set.

Es wäre also äußerst ungünstig gewesen, wenn LEONAPROFI einfach nur die Kohle zurückbekommen hätte. Erst recht, wenn auch noch der zweite, nicht defekte RAM-Riegel mit zurückgeschickt werden müsste – ein echtes Verlustgeschäft. Genau so wäre es lau ihm bei dem Shop gelaufen, wo das Kit gekauft worden war.

Wie sieht das rechtlich aus? Normalerweise hat ein*e Käufer*in innerhalb der EU – der Fall hat sich in Ungarn zugetragen – im Rahmen der Gewährleistung zwar das Recht, zwischen Ersatz und Rückzahlung zu wählen, bei der nach dem Kauf erfolgten Preissteigerung könnte der oder die Verkäufer*in aber eine Unverhältnismäßigkeit geltend machen.

Alle Forderungen, die in dem Fall über den eigentlichen Kaufpreis hinausgehen, würden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Rechtsstreit führen, der für die meisten Privatpersonen wohl keine wirkliche Option ist.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung, keine Rechtsberatung.

Aber glücklicherweise hat sich der Reddit-User und PC-Spieler daraufhin einfach direkt an den RAM-Hersteller Kingston gewendet. Die wollten ein paar Infos und haben direkt ein Ersatz-Kit reserviert. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Angelegenheit geklärt, der kaputte RAM eingeschickt und der neue Arbeitsspeicher war wenige Tage später da.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dementsprechend glücklich ist der PC-Spieler mit dem Kundenservice von Kingston. Dass der eine RAM-Riegel kaputtgegangen ist, war natürlich sehr ärgerlich. Aber der Umgang der Firma mit dem Problem kann nur als vorbildlich beschrieben werden:

"Ich wollte ihnen danken, weil ich so viele Horrorstorys von Leuten gehört hatte, die versucht haben, ihre Hardware oder ausgefallene Komponenten zu ersetzen und Firmen, die sich wegen der aktuellen Hardware-Preise weigern und nur Erstattungen anbieten."

Mehr ähnliche GamePro-Beiträge:
PC-Spieler wundert sich zweieinhalb Jahre lang, warum sein Computer kaum Arbeitsspeicher hat - findet zweiten RAM-Riegel beim Staubwischen lose im Gehäuse liegen
von Jonas Herrmann
PS Plus im April 2026 - Dieses neue Bonus-Spiel aus dem Hause PlayStation ist ein echtes Grafik-Brett und wird von der Community gerade mit großen Augen bewundert
von Linda Sprenger
Mutter findet funktionierenden Game Boy Color im Müll und ihr Kind hat jetzt seinen ersten GBC in der besten Farbe der Welt
von Linda Sprenger

In den Kommentaren pflichten ihm viele andere PC-Spieler*innen bei und loben den Umgang des Unternehmens mit dem Problem. Insbesondere in diesen Zeiten, wo die Hardware-Komponenten so absurd teuer geworden sind, sei eine derartige Kulanz leider keine Selbstverständlichkeit mehr.

Vor allem auch die Geschwindigkeit der Reaktion (Kingston soll innerhalb weniger Stunden geantwortet haben) sorgt bei vielen anderen Menschen für anerkennendes Staunen. Wieder andere Personen vermuten, dass der gute Kundenservice daran liegen könnte, dass sich die Geschichte in der EU abgespielt hat.

Tatsächlich handelte es sich hier aber gar nicht um eine rein kulante Ersatzleistung, denn Kingston liefert fast alle seine Arbeitsspeicher mit einer Product Lifetime Warranty, einer lebenslangen Garantie aus (Lebenslang bezieht sich hier auf die erwartbare Lebenszeit eines solchen Produkts).

Die verpflichtet das Unternehmen dazu, den RAM-Riegel zu reparieren oder zu ersetzen, solange es sich um einen Produktions- oder Materialmangel handelt – zumindest so lange sie dazu auch in der Lage sind. Das scheint vielen Leuten offenbar aber nicht bewusst zu sein. Sollte euch etwas ähnliches passieren, lohnt es sich immer, die Angaben der Hersteller*innen zu checken, denn auch viele andere Firmen haben vergleichbare Regelungen.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Umtausch und Ersetzen von kaputter Hardware aktuell so?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed: Black Flag Resynced - Direkter Grafik-Vergleich zeigt, wie viel besser das Remake aussieht

vor 31 Minuten

Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Direkter Grafik-Vergleich zeigt, wie viel besser das Remake aussieht
Spanien sagt Manga-Piraterie den Kampf an und verhaftet Betreiber hinter der größten illegalen Manga-Webseite des Landes – auch um einen bekannten One Piece-Leaker gibt es Gerüchte

vor einer Stunde

Spanien sagt Manga-Piraterie den Kampf an und verhaftet Betreiber hinter der größten illegalen Manga-Webseite des Landes – auch um einen bekannten One Piece-Leaker gibt es Gerüchte
PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre

vor einer Stunde

PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre
Mutter von Pokémon-Fan arbeitet in Second Hand-Laden und bringt ihrem Sohn eine TCG-Box, Sammelfiguren und mehr mit - Community fragt: Kann ich adoptiert werden?

vor einer Stunde

Mutter von Pokémon-Fan arbeitet in Second Hand-Laden und bringt ihrem Sohn eine TCG-Box, Sammelfiguren und mehr mit - Community fragt: Kann ich adoptiert werden?
mehr anzeigen