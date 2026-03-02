Läuft gerade Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

Michael Graf, Heiko Klinge
02.03.2026 | 09:00 Uhr

Studioschließungen, Entlassungen, abstürzende Aktien: Die (AAA-)Spieleindustrie steckt in der Krise - und die wird noch schlimmer! Denn die traditionellen Märkte sind gesättigt, junge Menschen wenden sich von Videospielen ab - abgesehen von einem Giganten.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
