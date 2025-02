PC-Spieler wird von Auto angefahren und hatte Laptop hinten im Rucksack - Ding wird demoliert aber läuft noch, weil er Laptop geköpft hat

Der Bildschirm des Laptops hat den Unfall nicht gut überstanden. (Bild: Reddit / powder-phun)

Es lässt sich viel über das Internet sagen, aber etwas ist sicher: Wilde Erzählungen erwarten euch an jeder Ecke. Trotzdem haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir auf einen bestimmten Beitrag mit dem übersetzten Titel „Wurde von einem Auto angefahren lol“ auf Reddit gestoßen sind. Die Geschichte dahinter wollen wir nun mit euch teilen.

PC-Spieler wird mit Laptop im Rucksack von Auto angefahren

Der Redditor powder-phun wurde von einem Auto angefahren und teilt ausgerechnet den Teil der Geschichte, in dem sein Laptop den Unfall übersteht. Währenddessen befand sich das Gerät nämlich im Rucksack von powder-phun, weswegen es einige Dellen davongetragen hat. Auf den beiden Fotos könnt ihr sehen, wie der angefahrene Laptop nach dem Unfall ausgesehen hat:

Das ist auf den Bildern zu sehen: Das erste Bild zeigt den Laptop in zugeklapptem Zustand. An einer Ecke wurde er wahrscheinlich durch den Aufprall des Autos stark verbogen, sodass sein Innenleben auf der Bodenseite freigelegt wurde.

Auf dem zweiten Bild wird hingegen ersichtlich, dass die Oberseite den Aufprall gar nicht gut weggesteckt hat. Der Bildschirm ist an mehreren Stellen eingebrochen und zeigt kein klares Bild mehr.

Das Wunder daran: Der Laptop funktioniert immer noch! Der Redditor powder-phun teilt in den Kommentaren ein Foto davon, wie er das Gerät immer noch benutzt. Dafür habe sich der User aber vom kaputten Kopfteil per Abmontieren trennen müssen.

So sieht der momentane Arbeitsplatz von powder-phun aus. (Bild: Reddit / powder-phun)

Obwohl der neu angeschlossene Bildschirm horizontal platziert ist, werden die Inhalte darauf im länglichen Format wie zum Beispiel bei Handys angezeigt. Grund dafür ist, dass powder-phun im Liegen arbeiten muss, da der Redditor den Unfall nicht so gut überstanden hat wie der Laptop.

Tatsächlich ist uns beim Lesen weniger zu Lachen zumute als dem oder der Beitrag-Ersteller*in selbst. Und zwar scherzt powder-phun über das eigene Pech, angefahren worden zu sein und fragt sich, ob der Laptop im Rucksack schwerere Verletzungen verhindert oder die aktuelle eher begünstigt hat.

Der User hat nämlich einen Bruch in der Wirbelsäule erlitten, von dem er sich erholen muss. Da können wir powder-phun nur gute Besserung wünschen!

Besserungswünsche und Scherze in den Kommentaren

Die User zeigen sich in den Kommentaren ähnlich erschrocken wie wir und erkundigen sich nach powder-phun oder wünschen ebenfalls Gute Besserung. Einige User beweisen aber einen ähnlichen Humor. So etwa LeonKohli mit der Empfehlung, den Laptop in Reis zu legen. Ach ja, der Trick, der anscheinend jedes Hardware-Problem löst – ähnlich wie derjenige, ein Gerät erst ein- und dann auszuschalten.

Die User Echo_Reality und 80sTechKid machen sich hingegen über die HP-Marke lustig und bewundern die Stabilität des Geräts. Würdet ihr ihnen da zustimmen?

Zumindest hoffen wir, dass die Scherze der Community gut ankommen und powder-phun hoffentlich ein wenig zum Schmunzeln bringen.

Hat eines eurer Geräte schon mal etwas Kräftiges abbekommen und funktionierte danach noch wie durch ein Wunder?