PC-Spieler schraubt vier Jahre lang einzigartige Wasserkühlung zusammen - die Community sagt: "Du hast dir da einen Nuklearreaktor gebaut"

Es gibt Leute, die "PC selbst zusammenbauen" grundlegend anders verstehen als der Rest. Diese Person hier hat beispielsweise ein absolutes Monster erschaffen, das wirklich nichts ähnelt, was wir jemals gesehen haben. Weiter weg von einem klassischen PC-Case kann man eigentlich nicht sein.
PC-Bastler schraubt vier Jahre lang an seiner "Endboss"-Wasserkühlung
Das Ziel dieses Builds sei es laut des Baumeisters gewesen, die Wasserkühlung besonders gut und einfach warten zu können. Darum wurde dieser PC ganz anders aufgebaut, als ihr es wahrscheinlich gewohnt seid. Ein herkömmliches Case sucht ihr vergeblich. Dafür sieht die Konstruktion aus, als könnte man auch Chemikalien darin kochen.
Das dürfte daran liegen, dass die Person hinter diesem Gerät laut eigener Aussage erstens gerne Dinge zusammenbaut und zweitens gut schweißen kann. So ist ein PC mit Wasserkühlung entstanden, der wirklich alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.
Aber am besten seht ihr euch das gute Stück einfach erst einmal selbst an:
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Auf den ersten Blick wirkt dieses Monstrum wie irgendeine obskure Laboreinrichtung. Ganz so weit weg davon ist das Ganze natürlich auch nicht. Durch die vielen Röhren wird Kühlflüssigkeit gepumpt und dieses empfindliche System lässt sich mit Hilfe diverser Regler regeln.
Offenbar mangelt es dem Reddit-User nicht an Platz und viele Gedanken hat sich der Bastler auch gemacht. Insbesondere die Instandhaltung sei hier im Fokus gestanden. Sämtliche Teile, die regelmäßig gewartet werden müssen, können leicht entfernt und abgebaut werden.
Besonders abgefahren: Der komplette PC soll sich in vier Teile aufteilen und transportieren lassen – ohne die Flüssigkeit ablassen zu müssen. Außerdem ist angeblich wirklich jedes Teil funktional und die Konstruktion fast komplett leise. Durch die starke Passiv-Kühlung werden die wenigen Lüfter kaum benötigt und können auf niedrigen Drehzahlen laufen.
Einen richtigen Namen hat dieser Monster-PC noch nicht. Aber die Community ist sich zumindest dahingehend einig, dass wir es hier mit einem wirklich außergewöhnlichen Computer samt Kühlung zu tun haben. Dementsprechend fallen die Reaktionen und Kommentare aus.
"Das sieht aus, als wäre es entweder eine Steampunk-Zeitmaschine oder ein Kalte-Fusion-Generator."
Neben Transformer-GIFs und der Anmerkung, das Ganze sehe eher wie ein eigener Nuklear-Reaktor aus, fragt eine Person, wie es dem Urheber gelungen sei, etwas zu erschaffen, das gleichzeitig so schön und so hässlich sei. Wieder eine Person meint, das könne nur mit viel Zeit, Geld und Autismus erreicht worden sein – womit er laut dem amüsiert reagierenden Bastler sogar richtig liegt.
Wie findet ihr diesen sehr speziellen Wasserkühlungs-PC?
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