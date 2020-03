Persona 5 Royal in der Testübersicht: Das beste Spiel seit RDR2

Persona 5 Royal erscheint zwar erst in zwei Wochen, aber bereits jetzt durften die ersten Reviews online gestellt werden. Schon die nicht Originalversion konnte mit Höchstwertungen aufwarten und gilt bis heute als eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mit ein paar Änderungen konnte der Entwickler Atlus jetzt den besten Metacritic-Score abräumen, seitdem Red Dead Redemption 2 im Oktober 2018 erschienen ist.

Wertungsübersicht & Metacritic-Score zu Persona 5 Royal

Auf Metacritic erhält Persona 5 Royal von 29 Magazinen eine Durchschnittswertung von 96 Punkten.*

erhält Persona 5 Royal von 29 Magazinen eine Durchschnittswertung von 96 Punkten.* Auf Opencritic erhält das Spiel aktuell von 33 Seiten eine Wertung von 95 Punkten.*

*Stand: 17. März, 16:45 Uhr.

Magazin Wertung Press Start 90 PlayStation LifeStyle 100 Screen Rant 100 GamingBolt 100 Twinfinite 95 Stevivor 90 DualShockers 90 God is a Geek 100 PlayStation Universe 95 GamePro 92

Was wird gelobt, was kritisiert?

Persona 5 Royal hat im zweiten Anlauf noch einmal mehr die Kritiker von sich überzeugen können, jedoch gibt es doch noch ein paar Kritikpunkte. Wir haben für euch zusammengefasst, was die Presse lobt und was sie an dem Spiel kritisiert:

Das ist positiv: Einzigartiger Stil, guter Mix aus Alltagssimulation und RPG, enormer Spielumfang für weit über 100 Stunden, fetziger Soundtrack, gute deutsche Übersetzung.

Das Fazit im GamePro-Test unseres freien Autors Michael Cherdchupan:

"Sinnvoll überarbeitete und erweiterte Neuauflage eines ohnehin schon nahezu perfekten Japano-Rollenspiels."

Das ist negativ: PS3-Ursprung weiterhin erkennbar, Spielstand aus dem Original kann nicht übernommen werden

