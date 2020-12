Persona: Producer teast große Pläne für 2021 an

Kazuhisa Wada, Producer und Director der Persona-Spiele beim Studio Atlus, erklärt, dass 2021 ein sehr interessantes Jahr für Fans der RPG-Reihe wird. Er schreibt:

"Da nächstes Jahr das 25-jährige Jubiläum der Persona-Serie ansteht, haben wir viele aufregende Pläne, von denen wir hoffen, dass sie euch allen gefallen werden."

Was dürfen Persona-Fans im Jahr 2021 erwarten?

Nun spekuliert die Community natürlich darüber, was das für Pläne sein könnten.

Erscheint Persona 5 endlich für die Nintendo Switch?

Oder bekommen wir ein Remaster von Persona 3 oder ein Remake von Teil 4?

Diese Dinge würden sich die Fans sehr wünschen. Derweil ist aber schon etwas anderes bekannt geworden.

Persona 5 Strikers kommt

Da wurde was zu früh veröffentlicht: Es tauchte kurz ein Trailer zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers auf, das dem Video zufolge am 23. Februar 2021 unter dem Titel Persona 5: Strikers in Europa und den USA veröffentlicht werden soll.

Das Video wurde aber direkt wieder offline genommen. Dennoch hat es sich im Internet verbreitet. Offenbar wurde das Video vor der offiziellen Ankündigung online gestellt.

Link zum YouTube-Inhalt

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers spielt sechs Monate nach den Ereignissen aus Persona 5. Ihr verkörpert "Joker", der mehrere Persönlichkeiten nutzen kann, indem er diese als "Beute" von Mini-Bossen in Dungeons bekommt. Diese Persönlichkeiten können dann zu neuen "Personas" fusioniert werden. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint im Februar 2020 in Japan für die Nintendo Switch, die PS4 und für den PC. Nun kommen wir auch bald in den Genuss des Titels.

Was uns darüber hinaus für Pläne im Jahr 2021 erwarten, wird Atlus noch bekannt geben.

Freut ihr euch auf Persona 5: Strikers? Was erhofft ihr euch noch von den Plänen für das Jahr 2021?