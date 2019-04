Persona 5 für Switch wird immer wahrscheinlicher - Leak macht Hoffnung

Nach der Ankündigung der erweiterten PS4-Fassung Persona 5 The Royal wurden die Schreie vieler Fans nach einer Switch-Version des JRPGs umso lauter. Nachdem bereits Gerüchte zu einer Umsetzung für die Nintendo-Konsole kursierten, hat ein Fan nun einen vielversprechenden Hinweis ausgegraben.

Was ist neu? Die Switch-Version von Persona 5 ist offenbar bereits im System des amerikanischen Großhändlers Best Buy gelistet. Gefunden hat sie Twitter-User Mystic.

Looks like Best Buy accidentally leaked P5 for Switch.