Atlus hat ein großes Geheimnis daraus gemacht, doch nun ist der Vorhang gelüftet. Hinter Persona 5: The Royal versteckt sich eine erweiterte Version für die PS4, die neue Charaktere, Story-Elemente und mehr zum Hauptspiel hinzufügt. Hier handelt es sich ganz explizit um keinen DLC zu Persona 5, sondern um eine Neuveröffentlichung.

In Japan erscheint die neue Version sogar noch in diesem Jahr.

Im Rahmen des Livestreams zum "Persona Super Live P-Sound Street 2019"-Event wurde ein erster Trailer zu Persona 5: The Royal gezeigt - inklusive dem japanischen Releasetermin: 31. Oktober 2019.

Bei uns erscheint Persona 5: The Royal aber erst 2020, mehr verrät die offizielle Website hier auch nicht.

Neuer Charakter enthüllt: Zu den neuen Inhalten der Special Editon gehört auch ein neuer Charakter. Hinter Kasumi Yoshizawa steckt eine neue Begleiterin für unsere Party, die mit eigenen Fertigkeiten und Persona-Attacken ausgestattet ist. Gut möglich aber, dass wir Kasumi erst von uns überzeugen möchten, denn sie scheint kein Fans der Phantom Thieves zu sein.

Drittes Semester spielbar: Außerdem wird es in Persona 5: The Royal ein drittes Schulsemester geben, dass die ohnehin bereits umfangreiche Spieldauer noch einmal hochschrauben dürfte. Als neue Location kommt das Tokio-Viertel Kichijoji hinzu und mit Takuto Maruki stößt ein weiterer NPC zum Cast.

Ein kleine Besonderheit erwartet zudem Besitzer einer PS4 Pro, denn Persona 5: The Royal wird für die Konsole grafisch etwas verbessert erscheinen.

Infos zu Persona 5 S, dem anderen Projekt, das auf dem JRPG-Hit basiert, soll es übrigens morgen geben. Hier hoffen viele Fans auf die Ankündigung einer Nintendo Switch-Version.

Reminder that we'll see what #P5S is all about tomorrowhttps://t.co/vwdBvGQe2W pic.twitter.com/yd974MR6S9