Noch hat Atlus keinen Nachfolger für Persona 5 angekündigt, klopft bei der Community aber schon einmal vorsichtig an die Tür. In einer Umfrage geben die Macher japanischen Fans die Möglichkeit, ihnen mitzuteilen, was sie sich denn von einem zukünftigen neuen Persona-Ableger wünschen.

Persona 6 als Multiplattformspiel?

Switch gelistet: Wie GamingBolt berichtet, ist Persona 6 in der Umfrage für mehrere Plattformen gelistet. So wird hier nicht nur die PS4 genannt, sondern auch PlayStation VR, Mobile, PC und die Nintendo Switch.

Klar, mit der Umfrage sind die Plattformen eines kommenden neuen Persona-Spiels noch nicht in Stein gemeißelt. Zumal Persona 6 noch nicht einmal offiziell angekündigt wurde. Aber offenbar denkt Atlus darüber nach, das nächste Spiel der Dungeon Crawler-/Dating-Sim-Reihe nicht mehr als PlayStation-Exklusivspiel herauszubringen.

Persona 5 kam für die PS4 und PS3 heraus, der Vorgänger Persona 4 erschien für die PS2 und in einer Neuauflage (Golden) später nochmals für die PS Vita. Sonys Handheld wird in der Umfrage bezüglich Persona 6 übrigens nicht genannt, die scheint Atlus nach der Produktionseinstellung komplett abgeschrieben zu haben.

Vieles spricht für einen Switch-Release von Persona 5

In den letzten Wochen und Monaten kamen ohnehin vermehrt Gerüchte über eine Zusammenarbeit zwischen Atlus und Nintendo auf. Laut eines aktuellen Berichtes, soll ein Spiel mit dem Titel Persona 5 Sangeblich schon diesen Herbst für Switch und PS4 aufschlagen.