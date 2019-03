Persona 5 S - Gerücht: Nintendo Switch-Version kommt im Herbst 2019

Persona 5 gehört in die Spielesammlung jedes JRPG-Fans. Wer den Titel auf PS3 und PS4 bisher verpasst hat, bekommt bald vielleicht sogar die Gelegenheit, das Ausnahme-Spiel nicht nur bequem von zuhause aus, sondern auch unterwegs nachzuholen. Soll heißen: Es gibt ein neues Gerücht, demzufolge die Nintendo Switch-Fassung namens Persona 5 S bald angekündigt wird.

Persona 5 S auf Switch & PS4: Twitter-Nutzer Mr. Ohya glaubt, dass Atlus Persona 5 als Persona 5 S für die Nintendo Switch und die PS4 veröffentlicht.

Release im Herbst? Im Herbst 2019 soll es soweit sein, dann erscheint die neue Version des JRPGs angeblich. Mehr Infos soll es noch vor Mai geben. Die Ankündigung erfolgt also laut dem vermeintlichen Leak also offenbar innerhalb der nächsten zwei Monate.

Atlus will release Persona 5 as P5S on Switch/PS4, Fall 2019

Before May, you’ll have your info.