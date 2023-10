In Cyberpunk 2077 Phantom Liberty könnt ihr 21 zusätzliche Skillpunkte abstauben und so bekommt ihr sie alle

Mit insgesamt 80 Skillpunkten könnt ihr locker mehrere Spielstile miteinander kombinieren. Dafür müsst ihr aber durch ganz Night City reisen.

Dank Patch 2.0 für PlayStation 5, Xbox Series S/X und PC beherrscht V viele neue Tricks, um den Gangs von Night City das Leben schwer zu machen. Kugeln mit dem Katana zurückwerfen, Autos per Hack in die Luft sprengen oder Gegner von den Füßen reißen und per Luftpost nach Phantom Liberty's Dogtown befördern. Die Möglichkeiten in Cyberpunk 2077 sind zahlreich, wenn ihr genug Skillpunkte habt.

Hinweis: CDPR hat die Position und Anzahl der Skill Shards in fast allen größeren Patches verändert. Dieser Guide basiert auf der Version 2.0 und kann daher im Falle weiterer Patches fehlerhaft sein. Wir rechnen aber nur noch mit Updates auf dem Level eines Hotfix.

Nicht alle Skillpunkte kommen vom Leveln

Gerade am Anfang des Spiels ist die Hauptquelle eurer Skillpunkte das Aufleveln von V. Mit jedem neuen Stufenaufstieg erhaltet ihr einen Punkt, den ihr frei auf eure Fähigkeitenbäume verteilen könnt. Mit der neuen Maximalstufe von 60 kommt ihr daher auf 59 Skillpunkte aus Levelaufstiegen.

Doch ihr könnt noch weitaus mehr verdienen. Für manche müsst ihr euren Spielstil etwas anpassen, für andere gut die Augen in Night City offen halten.

10 Punkte aus Fertigkeiten

Neben dem normalen Levelprozess könnt ihr auch eure Fertigkeiten erhöhen. Diese Skill-Linien repräsentieren die Spielstile der unterschiedlichen Hauptattribute. Netrunner stehen dabei zum Beispiel für Skills aus Intelligenz, Shinobi für Reflexe u.s.w.

Aus Fertigkeiten könnt ihr leicht zusätzliche Skillpunkte ziehen. Ihr müsst nur etwas auf eure Bewaffnung achten.

Auf den Leveln 15 und 35 jeder Skill-Linie erhaltet ihr einen weiteren Skillpunkt, den ihr frei vergeben könnt. Damit könnt ihr also insgesamt zehn weitere Punkte absahnen.

Effektives Leveln: Keine Angst übrigens, wenn ihr nur drei Punkte in Intelligenz habt und die Skillpunkte als Netrunner braucht. Der Gebrauch der jeweiligen Waffen reicht vollkommen aus, um recht schnell Level 35 zu erreichen. Schnappt euch eine Smart-Maschinenpistole und ihr levelt gleichzeitig Netrunner (Smart-Waffen) und Shinobi (Maschinenpistolen). Oder eine Tech-Shotgun für Techie (Tech-Waffen) und Solo (Shotgun). Packt einen Schalldämpfer auf eine Pistole und schon wird Assassine geskillt.

10 Punkte in Night City

Die restlichen Punkte bekommt ihr von den Straßen von Night City. Entweder findet ihr sie während ein paar der Hauptquests, wo ihr aber auch nach Abschluss der Quest noch herankommt, oder während NCPD-Scanner Events.

Wir haben euch die aktuellen Fundorte auf dieser Karte markiert:

1. Watson

An der markierten Stelle findet ihr einen Hangar mit einigen Polizeidrohnen. Ihr erkennt den Hangar an den drei großen Eingängen, die mit A,B und C beschriftet sind. Im Innern findet ihr eine Kiste mit dem Skillpunkt.

2. Westbrook / Japantown

Das ist ein NCPD-Job. Der Skillpunkt ist in der Leiche im Kofferraum.

3. Santo Domingo / Arroyo

Wieder ein NCPD-Event. Der Skillpunkt ist in der markierten Leiche.

4. Santo Domingo / Arroyo

Ihr könnt den Skillpunkt während dem Job ‘Gimme Danger’ mit Takemura bekommen oder nachträglich zum Arasaka Lagerhaus fahren. Der Skillpunkt befindet sich im Wachturm, der in einer der Ecken nahe des Haupteingangs steht. Ihr erkennt ihn an den vielen Satellitenschüsseln. Der Skillpunkt ist drinnen in einer Box, nahe einiger Computer.

5. Santo Domingo / Rancho Coronado

Der Skillpunkt ist in einer Garage. Sie öffnet sich aber nur, wenn ihr in der Nähe das NCPD-Event abschließt. Dann werdet ihr wieder zu der Garage geführt.

6. Heywood / The Glen

Ihr bekommt den Punkt einfach wieder für das lokale NCPD-Event. Erledigt die Gangster in der Gasse.

7. City Center / Corpo Plaza

Dieser Skillpunkt hat keine Markierung. Ihr findet ihn in einem winzigen Gebäudeanbau nahe einiger Automaten.

8. City Center / Corpo Plaza

Löst den lokalen NCPD-Einsatz und ihr findet den Skillpunkt in der Beweiskiste.

9. Badlands

Der NCPD-Einsatz fängt an der Straße an und führt euch dann zu dem Punkt auf der Karte. Der Skillpunkt ist in der markierten Leiche.

10. Badlands

Und wieder ein NCPD-Event. Gangster erledigen und Kiste looten.

Der letzte Skillpunkt

In diesem Laden bekommt ihr nicht nur einen Skillpunkt, sondern auch Booster für alle Fertigkeiten.

Moment, da fehlt doch noch ein Punkt! Den letzten könnt ihr auf dem Nachtmarkt in Dogtown einfach für Eddies kaufen. Der Shop ist auf der unteren Ebene in der Nähe des örtlichen Netrunners. Kauft am besten auch gleich die EXP-Shards für eure Fähigkeiten, falls ihr bei diesen noch nicht Stufe 35 mit unseren Tipps erreicht habt.

Alte Charaktere sind mächtiger

Es gibt immer wieder Berichte auf Reddit, dass manche Spieler*innen 90 oder mehr Skillpunkte haben, wenn sie mit ihren alten Charakteren Patch 2.0 und Phantom Liberty spielen.

Habt ihr vorher schon fleißig Skillpunkte gesammelt, dann kann es zu Problemen der Berechnung kommen und Skillpunkte bei den Fertigkeiten werden doppelt angerechnet. Vor Patch 2.0 konnten Skill-Shards auch glitchen und euch mehrere Punkte geben. Bei neuen Charakteren tritt dies nicht auf.