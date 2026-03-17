Auf Steam sind zwei Spiele mit dem exakt selben Namen direkt nacheinander erschienen - und die Entwickler reagieren perfekt auf diesen unfassbaren Zufall

Von den beiden Spielen gefällt uns eindeutig Piece by Piece besser. Oder ist es doch Piece bei Piece?

Jonas Herrmann
17.03.2026 | 18:37 Uhr

Kurios: Diese beiden Spiele heißen beide Piece by Piece. Kurios: Diese beiden Spiele heißen beide "Piece by Piece".

In den meisten Wochen erscheinen auf Steam jeweils mehrere hundert Spiele. Kürzlich kam es dabei zu einem kuriosen Zufall, als zwei Titel den exakt selben Namen hatten. Die Reaktion der Studios ist aber fantastisch.

Piece by Piece gibt es zweimal

Den richtigen Namen für ein neues Spiel zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Immerhin muss er am besten direkt Interesse wecken und bei den Spieler*innen hängenbleiben. Ansonsten kann es schnell passieren, dass ein Release in der Steam-Flut untergeht.

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Das Studio Gamkat und der Publisher No More Robots waren sich sicher, mit "Piece by Piece" einen guten Namen für ihr neues Cozy-Game gefunden zu haben. Im Spiel, das am 11. März erschienen ist, geht es darum, als knuffiger Fuchs einen Reparaturshop zu übernehmen.

Auf exakt denselben Namen kamen allerdings auch die Entwickler*innen von Neon Polygons, die ihr "Piece by Piece" nur zwei Tage später, am 13. März, auf Steam veröffentlicht haben. Es handelt sich dabei um einen Puzzle-Plattformer.

Dem Reddit-User "DukeThis" ist dieser Zufall schon vor einigen Tagen aufgefallen. In seinem Post schreibt er, dass manche Leute dadurch in die Irre geführt werden könnten.

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Unter dem Post melden sich allerdings gleich mehrere Entwickler*innen der beiden "Piece by Piece"-Spiele. Ihnen ist die kuriose Situation natürlich auch schon aufgefallen. Man habe sich abgesprochen und am Ende blieben beide bei ihren Namen.

Um den lustigen Zufall zu feiern, wurde sogar ein Steam-Bundle geschaffen. Wer das "Piece by Piece Double" kauft, spart insgesamt 17 Prozent und bekommt beide Spiele für "nur" 16,97 Euro.

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So oder so lässt sich festhalten, dass von den beiden Spielen Piece by Piece definitiv das bessere ist. Eigentlich ist eine solche Situation ein Marketing-Albtraum Den Entwickler*innen ist es aber gelungen, daraus etwas Positives für beide Seiten zu machen.

Wie gefällt euch die Geschichte? Für welches Piece by Piece würdet ihr euch entscheiden oder schnappt ihr euch direkt das Bundle?

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